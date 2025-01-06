Це просто жах: росіяни розстріляли українських військовополонених

Російські окупанти знову розстріляли українських військовополонених – уповноважений з прав людини зробив заяву і розкрив моторошні подробиці! Всі деталі – в ексклюзиві TSN.ua.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець знову заявив про ймовірний розстріл окупантами трьох українських військовополонених. Сталося це звірство ще 3 січня неподалік населеного пункту Нескучне Волноваського району Донецької області. За інформацією DeepState, росіяни зв'язали їм руки та розстріляли просто у потилицю.

"Ми вкотре стаємо свідками звірств, що демонструють справжнє обличчя держави-агресорки. Попри те, що згідно з Женевськими конвенціями, військовополонені є під особливим захистом, і жодна країна не має права їх катувати, знущатися чи позбавляти життя, Росія демонструє нехтування міжнародними нормами. Я, як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, вкотре негайно звертаюся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй. Ці організації мають засудити цей злочин і здійснити тиск на російську сторону для припинення подібних актів. Україна зберігає зобов’язання дотримуватися гуманітарного права навіть у часи війни, але ми не дозволимо Росії перетворити світ на територію беззаконня. Винні мають бути покарані!" – заявив Лубінець.

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Але коли росіян хвилювали правила війни? Тим часом в DeepState розповіли деталі розстрілу: 3 січня противник проводив штурм на позиції 141-ї окремої президентської бригади східніше точки 160.9. Бійці здалися в полон, рашисти їм зав'язали руки, вивели перед позицією і розстріляли пострілами в потилицю.

І таких випадків уже, мабуть, не полічити. Один із останніх звірячих розстрілів стався у листопаді. Тоді росіяни на Покровському напрямку стратили п'ятьох військовослужбовців ЗСУ. Це сталося в районі села Петрівка ще 13 листопада, під час штурму позицій Сил оборони росіянами. П'ятеро наших військових, відступивши, переховувалися у приватному будинку, який за деякий час оточив ворог. Окупанти взяли наших бійців у полон, змусили їх вийти з укриття беззбройними та лягти на землю. Після цього їх розстріляли.

Російські окупанти мають відповісти за кожен злочин проти українців. Команда TSN.ua щиро співчуває усім, хто втратив близьких на війні.

Нагадаємо, українська розвідка перехопила розмову російського командування з підлеглими. У розмові один з командирів армії РФ віддає злочинний наказ на страту військовополоненого Сил оборони України.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦЕ ПРОСТО ЖАХ! РОСІЯНИ РОЗСТРІЛЯЛИ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ!

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