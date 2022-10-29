Фейк о "грязной бомбе" — Кулеба назвал три цели России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три цели, почему в России начали распространять фейк о наличии в Украины "грязной бомбы", когда министр обороны РФ Сергей Шойгу начал обзванивать министров обороны ключевых стран ядерного клуба и распространять эту ложь.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

Так, по словам Дмитрия Кулебы, первая цель была рассчитана сугубо на внутреннюю аудиторию России – показать российскому народу дополнительный аргумент, что "а мы им говорили, мы их предупреждали, а они ничего не сделали, они прикрывают киевский режим, ну и дальше все их классические нарративы".

Вторая цель этой дезинформации была рассчитана на страны так называемого глобального Юга. Странам, где Россия все еще воюет за то, чтобы ее нарратив хоть как-то воспринимался. Они там раскручивают историю о плохой Украине, которая готовит "грязную бомбу".

"У меня мониторинг мировых СМИ как раз на эту тему. Кто больше всего об этом пишет в мире именно в таком смешанном смысле, не отвергая российскую дезинформацию? Это медиа из Латинской Америки, Африки и Азии. То есть, россияне работают на эту часть мира, пытаясь дискредитировать Украину и ее союзников", — отметил глава МИД Украины.

И третья цель – нагнетание ситуации.

"Шойгу, Герасимову, им безразлично. Они прекрасно понимают, что несут грязную ложь, чепуху, обвиняя в этом Украину, когда общаются с британцами, французами, американцами и другими. Но им это нужно для раскрутки маховика этой истории, нагнетания ситуации", — рассказал Кулеба.

Министр иностранных дел также подчеркнул, что такие звонки России на Запад – это действительно скрытое, но отчаянное мольба с ними поговорить.

"Поскольку с ними никто не хочет ни о чем разговаривать, потому что их зверская и агрессивная политика всем понятна. А они ищут поводы заставить с собой поговорить, начать хоть какой-то диалог. Обратите внимание, как сразу выскочил Песков и сказал, что Россия готова к разговорам с Папой Римским и США относительно Украины. Сразу, как из матрешки, чертик такой выскакивает и говорит: "Мы готовы, мы готовы". Они отчаянно хотят, чтобы с ними поговорили, потому что с ними в принципе перестали общаться. Даже те в мире, кто, скажем, играют в эту нейтральность и сбалансированность, и они уже позволяют себе демонстрировать пренебрежение к Путину в каких-то элементах. И на саммите Центральной Азии мы это видели, и на некоторых двусторонних встречах к Путину все опаздывают. Раньше он везде опаздывал, а теперь все к нему опаздывают, а он стоит и покорно их ждет. Потому это еще и попытка принуждения к разговору, даже не к переговорам", — резюмировал Кулеба.

Ложь России о так называемой "грязной бомбе"

Российский диктатор Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов начали распространять ложь в якобы создании Украиной "грязной бомбы" и подготовке атаки на собственной территории с последующим обвинением России.

Кремль придумал фейк о "грязной бомбе", чтобы добиться переговоров Путина с президентом США Джо Байденом, такое мнение высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

После фейков России о "грязной бомбе", в МАГАТЭ заявили, что проверят два ядерных объекта в Украине.

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