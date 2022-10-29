Фейк про "брудну бомбу" – Кулеба назвав три цілі Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три цілі, чому в Росії почали поширювати фейк про наявність в України "брудної бомби", коли міністр оборони РФ Сергій Шойгу почав обдзвонювати міністрів оборони ключових країн ядерного клубу і поширювати цю брехню.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

Так, за словами Дмитра Кулеби, перша ціль була розрахована суто на внутрішню аудиторію Росії – показати російському народу додатковий аргумент, що "а ми їм казали, ми їх попереджали, а вони нічого не зробили, вони прикривають київський режим, ну і далі всі їхні класичні наративи".

Друга мета цієї дезінформації була розрахована на країни так званого глобального Півдня. Країнам, де Росія все ще воює за те, щоб її наратив хоч якось сприймався. Вони там розкручують історію про погану Україну, яка готує "брудну бомбу".

"Я маю моніторинг світових ЗМІ якраз на цю тему. Хто найбільше про це пише в світі саме в такому змішаному сенсі, не відкидаючи російську дезінформацію? Це медіа з Латинської Америки, Африки й Азії. Тобто, росіяни працюють на цю частину світу, намагаючись дискредитувати Україну та її союзників", - зазначив очільник МЗС України.

І третя мета – нагнітання ситуації.

"Шойгу, Герасімову, їм байдуже. Вони прекрасно розуміють, що несуть брудну брехню, нісенітниці, звинувачуючи в цьому Україну, коли спілкуються з британцями, французами, американцями й іншими. Але їм це треба для розкручування маховика цієї історії, нагнітання ситуації", - розповів Кулеба.

Міністр закордонних справ також підкреслив, що такі дзвінки Росії на Захід – це насправді приховане, але відчайдушне благання з ними поговорити.

"Оскільки з ними ніхто не хоче ні про що розмовляти, бо їхня звірська й агресивна політика є всім зрозумілою. А вони шукають приводи змусити з собою поговорити, започаткувати хоч якийсь діалог. Зверніть увагу, як одразу вискочив Пєсков і сказав, що Росія готова до розмови з Папою Римським і США щодо України. Одразу, як із матрьошки, чортик такий вискакує і каже: "Ми готові, ми готові". Вони відчайдушно хочуть, щоб з ними поговорили, тому що з ними в принципі перестали спілкуватися. Навіть ті в світі, хто, скажімо, грають в цю нейтральність і збалансованість, і вони вже дозволяють собі демонструвати зневагу до Путіна в якихось елементах. І на саміті Центральної Азії ми це бачили, й на деяких двосторонніх зустрічах до Путіна всі запізнюються. Раніше він скрізь запізнювався, а тепер всі до нього запізнюються, а він стоїть і покірно на них чекає. Тому це ще й спроба примусу до розмови, навіть не до переговорів", - резюмував Кулеба.

Брехня Росії про так звану "брудну бомбу"

Російський диктатор Володимир Путін, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов почали розповсюджувати брехню у начебто створенні Україною "брудної бомби" та підготуванні атаки на власній території з подальшим звинуваченням Росії.

Кремль вигадав фейк про "брудну бомбу", аби домогтися переговорів Путіна з президентом США Джо Байденом, таку думку висловив російський правозахисник Марк Фейгін.

Після фейків Росії про "брудну бомбу", в МАГАТЕ заявили, що перевірять два ядерних об'єкти в Україні.

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