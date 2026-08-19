Государство выделяет 5000 гривен украинцам: как оформить помощь и кто может получить деньги (видео)

В Украине можно оформить «Школьный набор» / © pixabay.com

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За две недели родители первоклассников подали почти 150 тысяч заявок, чтобы принять участие в государственной программе «Пакет школьника». Она предусматривает денежную помощь в размере 5 тысяч гривен.

Эти средства можно потратить на школьные принадлежности или одежду, и многие семьи уже успели получить выплаты.

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Об этом говорится в репортаже корреспондентов ТСН Александра Романюка, Ирины Кондрачук и Алины Лисовой.

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Как работает программа и кто имеет право на выплаты

Будущий школьник Тарас отправляется с мамой Лесей за покупками к 1 сентября. В отделе канцелярских товаров мальчик точно знает, за чем пришел, выбирая между розовым и зеленым цветами.

Мама с восторгом наблюдает за самостоятельностью сына и ведет его в следующий отдел с карандашами. Всего за 5 минут половина тележки уже заполнена школьными принадлежностями: ручками, карандашами, фломастерами, альбомами, ластиками, красками, картоном и тетрадями.

Леся рассказывает, что список необходимых вещей для первого класса в школе получила ещё в начале лета. Мелочи купили в июне, а самые дорогие покупки отложили.

«Ждали государственной программы. А потом уже на эти средства закупили одежду», — рассказывает Леся.

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Речь идет о государственной программе «Пакет школьника». Впервые она была запущена в прошлом году: чтобы помочь семьям первоклассников, государство предоставляет денежную помощь в размере 5000 гривен.

В этом году программа стартовала 3 августа, и на данный момент заявки уже подали более ста тысяч семей.

«Родители проявляют к этому большой интерес. В школах большой объем работы, поскольку нам нужно внести всю информацию в систему. И, соответственно, родители могут подавать запросы через приложение „Дия“ или через программу», — отмечают педагоги.

Педагоги отмечают, что родители первоклассников часто интересуются учебной программой, и для многих семей это важная поддержка в условиях войны. А для государства — возможность сохранить будущее поколение в Украине.

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«Это наше будущее! Это дети, которые через много лет будут восстанавливать нашу страну», — подчеркивают специалисты.

Пошаговая инструкция: как оформить пособие

Оформить пособие можно несколькими способами:

Онлайн — через приложение «Дия»;

Офлайн — через сервисные центры Пенсионного фонда.

Для этого ребенок должен быть официально зачислен в первый класс, а его данные — внесены в электронную систему.

«Если обращаться через приложение „Дия“, то никаких дополнительных документов подавать не нужно: „Дия“ сама загрузит информацию о ребенке из всех остальных реестров и убедится, что этот ребенок действительно поступает в первый класс. Если речь идет о Пенсионном фонде, то потребуется подать заявление, идентификационный код и, если это законный представитель, документы, подтверждающие соответствующие полномочия», — поясняет первый заместитель министра социальной политики Людмила Шемелинец.

После проверки средства зачисляются на «Дія.Картку» в среднем через две недели после подачи заявки. У Леси они поступили всего за 5 дней.

«Очень быстро! И ты можешь сразу же ими воспользоваться, ведь как раз конец лета, и все родители закупают одежду», — делится опытом женщина.

На что можно потратить деньги: расширенный перечень

Средства не выдаются наличными — они зачисляются на специальный банковский счет. Потратить деньги можно на:

детская одежда и обувь;

книги и канцелярские принадлежности;

спортивные товары;

детские витамины, отдельные лекарства и средства гигиены в аптеках.

Чеки и бумажные квитанции предоставлять не нужно: банки сами идентифицируют товар в системе по коду продавца. Торговые сети активно информируют покупателей о программе.

«Нас часто об этом спрашивают. Еще с июля мы подчеркивали, что в этой программе произошли изменения. По всему магазину у нас размещены указатели с QR-кодом, содержащие подробную информацию», — рассказывает специалист по внедрению инноваций и работе с клиентами супермаркета Ольга Чуста.

У Тараса и его мамы Леси с покупками не возникло никаких проблем — всё приобретённое удалось оплатить непосредственно с этого спецсчёта.

Условия для детей за рубежом и прогнозы на год

В настоящее время программа распространяется только на первоклассников, которые будут учиться в школах на территории Украины.

Семьи детей, находящихся за границей или на временно оккупированных территориях, могут подать заявки, но средства получат только в случае возвращения. Сделать это можно до 1 ноября.

«В прошлом году программой воспользовались 250 тысяч семей. По предварительным подсчётам, в этом году это будет около 200 тысяч детей», — сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

Будущий первоклассник Тарас показывает журналистам ТСН всё, что он купил вместе с мамой: новый ланч-бокс и другие необходимые мелочи. Общая сумма составила чуть больше 5000 гривен, однако для семьи это стало ощутимой поддержкой.

Сам Тарас пока даже не представляет, каково это — быть первоклассником, но без тени сомнения говорит, что уже очень мечтает сесть за школьную парту.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: РЕЗОНАНСНОЕ ДТП в Киеве! Издевательства ТЦК! ПРОТЕСТ у здания Рады! | ТСН 20:00 18 августа

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