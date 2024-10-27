Каким будет ноябрь и когда ждать снег: новый прогноз синоптиков

Третий месяц осени уже не за горами, и он принесет украинцам немало погодных сюрпризов. Синоптики предупредили об аномально теплом начале ноября. Однако заговорили и о первом снеге в этом месяце.

Что подготовила нам погода на предстоящую неделю и когда ожидать осадков – смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Каким будет начало ноября

Погода в Украине в конце октября — начале ноября порадует солнцем и практически полным отсутствием осадков. Ожидается преобладание антициклона, в котором будет циркулировать теплая воздушная масса. Температура воздуха будет очень комфортной и местами превысит климатическую норму на 3-5 °С. Теплее всего будет с 28 по 31 октября. Количество осадков прогнозируется в пределах нормы. Резких похолоданий не ожидается. Погода будет комфортной и достаточно теплой для осени.

Погодные условия в конце октября-начале ноября в нашей стране определят антициклон. А это значит, что ожидается высокое атмосферное давление и практически полное отсутствие осадков. Кроме того, во многих регионах страны могут наблюдаться туманы, являющиеся типичным явлением погоды для этого времени года.

Когда ждать снег

В "Украинском гидрометцентре" дали несколько другой прогноз на первые числа ноября. Синоптик Наталья Птуха рассказала, что в это время может образоваться циклон, который принесет дождь, иногда с мокрым снегом. Она отметила, что текущее снижение температуры в Украине вызвано приходом антициклона, поступлением холодной воздушной массы из северных широт.

"В большинстве регионов Украины сейчас ощутимо снижение температуры и также заморозки. Заморозки у нас в ночные часы I и II уровней опасности. Это значит, что как на почве, так и в воздухе они могут быть", — сказала она.

По ее словам, в конце октября будут определены перестройки синоптических процессов из-за поступления атмосферных фронтов.

"Но начиная, как сейчас есть погода, и по крайней мере, до 30 числа у нас будет удерживаться погода без осадков и свежий воздух. Сейчас — прохладный, даже с заморозками. Потом немного оно будет теплеть", — добавила она.

На вопрос, когда ожидать снега в разных регионах Украины, не считая Карпат, где снег уже выпал, синоптик отметила, что в ближайшей перспективе не ожидаются такие осадки, чтобы удерживался длительный снежный покров: "До конца октября вообще у нас без осадков. А как раз в первых числах ноября уже будет изменение синоптической ситуации и там действительно может на территории Украины, по расчетам, которые есть на сегодняшний день, образоваться циклон".

Ранее синоптики дали прогноз до конца месяца. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: