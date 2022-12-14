Коррупция в Европарламенте: у бывшей вице-президентки нашли "сумки с деньгами"

Евросоюз разразился едва ли не самым громким за последнее десятилетие скандалом. Под арестом оказалась уже бывшая топ-чиновник законодательного органа ЕС. Еву Кайли и не только бельгийская прокуратура подозревает в принадлежности к преступной группировке и отмывании денег. Следствие продолжается. Но в политико-дипломатических кругах ЕС уже говорят о изрядном имиджевом вреде.

Как будут восстанавливать репутацию, говорится в ТСН.

Происходящее сейчас в Брюсселе напоминает политический триллер с элементами детектива. Но это реальные события, которые к тому же развиваются удивительно стремительно. Речь идет об обысках в помещениях топ-политиков, мешках с наличными, арестах.

Бывшая вице-президент европарламента Ева Кайли и еще три фигуранта – сейчас под стражей. Во время обысков изъято 600 тысяч евро наличных денег. А все из-за Катара, к которому повышенное внимание, потому что он хозяин футбольного Чемпионата мира-2022.

Кайли, у которой нашли сумки с деньгами, яростно защищала страну после поездки туда, называя "передовой по соблюдению прав рабочих". В то время как многочисленные международные инстанции указывали на нарушения при строительстве спортивных объектов. От некоторых заявлений Кайли в защиту Катара отделялась даже ее собственная партия. Теперь бельгийская прокуратура подозревает, что в обмен на свою лояльность и продвижение политических решений в интересах Катара политик получала подарки и деньги. Расследование продолжается.

"Это очень важный кейс, поскольку он случился прямо в сердце европейской демократии. Европарламент – единственный институт в ЕС, где избранные, по сути, напрямую связаны с теми, кто за них голосует. Поэтому влияние значительно. И это действительно ранит европейскую демократию", – говорит спикер Офиса прокуратуры Бельгии Эрик ван Дессе.

Греция, откуда родом Ева Кайли, заморозила накануне активы ее семьи на своей территории. Греческая партия, к чьим рядам она принадлежала, ее исключила. А Европарламент сегодня большинством голосов уволил ее с должности вице-президента. Офис политика – опломбированный. Парламентские помещения в Брюсселе тоже обыскивали правоохранители, а в самом парламенте запустили внутреннее расследование.

Законодатели ЕС и их помощники, которые под следствием, должны покинуть сейчас свои должности, сказала президент Европарламента. И предупредила, что безнаказанности не будет.

В Катаре все обвинения отвергают. Адвокат Евы Кайли настаивает, что его подзащитная невиновна и ничего общего с катарскими взятками нет. В любом случае, Катар уже ощутил на себе последствия скандала: в Европарламенте готовили решение о безвизе для его граждан, но сейчас его вернули обратно в комитет.

В организации Transparency International предполагают, что с дела Кайли громкие разоблачения в Европарламенте только начинаются. Да и это, кстати, не первый коррупционный скандал в его стенах. Есть кейсы, когда евродепутатов – бывших – осуждали за коррупцию и их политическая карьера завершалась реальным сроком.

Напомним, что во время матча на ЧМ-2022 скончался американский журналист. Его брат считает, что это было убийство за поддержку ЛГБТ-сообщества.

В Катаре на ЧМ-2022 возник целый скандал, связанный с символикой ЛГБТ-сообщества. Катар – мусульманская страна, где гомосексуальность незаконна. Сначала национальным сборным не разрешили выходить на поле с капитанскими повязками в радужных цветах. Однако после международного скандала и возмущения самих игроков этот запрет был отменен.