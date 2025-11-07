- Дата публикации
На Майдане простились с военным Святненко, который погиб во время награждения
Образцовый воин и пилот БпЛА Владимир Святненко, который прошел самые горячие точки фронта, погиб во время награждения в глубоком тылу.
В Киеве на Майдане Независимости 7 ноября попрощались с военным Владимиром Святненко — братом корреспондента ТСН Дмитрия Святненко. Боец погиб во время российского удара по украинским защитникам, которые были выстроены на плацу для награждения.
Об этом сообщает ТСН.
43-летний Владимир Святненко с позывным «Знахарь» погиб 1 ноября в результате вражеского удара баллистикой по военным, выстроенных для награждения на открытой местности в глубоком тылу.
Владимир воевал с 2023 года и прошел Крынки, Курахово, Марьинку, Красногоровку. Был настоящим, образцовым воином. По словам брата, боец стал образцовым пилотом БпЛА, выносил раненых, спасал побратимов.
Дмитрий Святненко назвал трагедию «историей халатности».
Напомним, 3 ноября 30-й корпус морской пехоты подтвердил российский удар по населенному пункту в Самаровском районе Днепропетровской области 1 ноября, во время которого погибли украинские защитники. Утверждается, что удар пришелся на центр поселка, где не было военных плацев или объектов. В то же время, к сожалению, есть потери среди гражданских и военнослужащих бригады. Правоохранительные органы проводят следственные действия для выяснения обстоятельств. Определенные чиновники отстранены от занимаемых должностей.