На Майдане простились с военным Святненко, который погиб во время награждения

В Киеве на Майдане Независимости 7 ноября попрощались с военным Владимиром Святненко — братом корреспондента ТСН Дмитрия Святненко. Боец погиб во время российского удара по украинским защитникам, которые были выстроены на плацу для награждения.

Об этом сообщает ТСН.

43-летний Владимир Святненко с позывным «Знахарь» погиб 1 ноября в результате вражеского удара баллистикой по военным, выстроенных для награждения на открытой местности в глубоком тылу.

Владимир воевал с 2023 года и прошел Крынки, Курахово, Марьинку, Красногоровку. Был настоящим, образцовым воином. По словам брата, боец стал образцовым пилотом БпЛА, выносил раненых, спасал побратимов.

Дмитрий Святненко назвал трагедию «историей халатности».

Напомним, 3 ноября 30-й корпус морской пехоты подтвердил российский удар по населенному пункту в Самаровском районе Днепропетровской области 1 ноября, во время которого погибли украинские защитники. Утверждается, что удар пришелся на центр поселка, где не было военных плацев или объектов. В то же время, к сожалению, есть потери среди гражданских и военнослужащих бригады. Правоохранительные органы проводят следственные действия для выяснения обстоятельств. Определенные чиновники отстранены от занимаемых должностей.