На Прикарпатье на свадьбе отравились гости: 11 человек в больнице

Сейчас санитарные врачи проводят проверку.
В больницы в Яремче и Ивано-Франковска попали 11 человек. Среди них — трое детей.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 17 августа.
Известно, что младшему — 11 лет. Предварительный диагноз — острый гастроэнтерит.
Все пострадавшие праздновали свадьбу в селе Поляница. Там проводят проверку санитарные врачи.
Напомним, что одной из гостиниц в Ивано-Франковской области, где отравились дети с Черниговщины, обнаружили антисанитарию.
Ранее стало известно, что пятеро маленьких пациентов эндокринологического отделения Одесской областной детской больницы отравились некачественными продуктами питания.