На Прикарпатье на свадьбе отравились гости: 11 человек в больнице

На Прикарпатье на свадьбе отравились гости: 11 человек в больнице

Сейчас санитарные врачи проводят проверку.

В больницы в Яремче и Ивано-Франковска попали 11 человек. Среди них — трое детей.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 17 августа.

Известно, что младшему — 11 лет. Предварительный диагноз — острый гастроэнтерит.

Все пострадавшие праздновали свадьбу в селе Поляница. Там проводят проверку санитарные врачи.

Новости Украины: на Прикарпатье 11 человек попали в больницы после празднования свадьбы

Напомним, что одной из гостиниц в Ивано-Франковской области, где отравились дети с Черниговщины, обнаружили антисанитарию.

Ранее стало известно, что пятеро маленьких пациентов эндокринологического отделения Одесской областной детской больницы отравились некачественными продуктами питания.

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