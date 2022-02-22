Не смог справиться с тактикой: в Минобороны прокомментировали действия Путина

Не смог справиться с тактикой: в Минобороны прокомментировали действия Путина

Украина готова защищаться, подчеркнула Маляр.

Президент страны-агрессора России Владимир Путин вынужден менять свою тактику по отношению к Украине, потому что не смог с ней справиться.

Такое мнение в ответ на последние действия РФ высказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире программы "Твій вечір".

По ее словам, глава Кремля, очевидно, рассчитывал, что у украинских властей будут предатели, которые сядут за один стол переговоров с главарями "ЛДНР". По мнению замминистра, Путин собственноручно уничтожает Минские соглашения, потому что не смог добиться их выполнения на выгодных для России условиях.

Украина, по словам чиновника, готова защищаться и имеет для этого необходимые мощности. "С тех территорий, которые подконтрольны, все сохраним… Не надо бояться сценария 2014 года. Более 400 тысяч человек с опытом. Новое руководство. Вооружение не сравнимо с 2014 годом", — говорит она.

Замминистра обороны считает, что Путин не смог справиться с тактикой по отношению к Украине

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных " ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

Поздно ночью 22 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что Украина официально не признает "независимость" "ЛДНР".

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