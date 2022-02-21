Польпетте: рецепт итальянских фрикаделек

В поисках новых рецептов мы часто натыкаемся на неслыханные раньше названия.

Знакомьтесь: польпетте. Многие наверняка сразу решили, что это итальянское блюдо, и они совершенно правы.

Кому-то польпетте могут напомнить знакомые с детства фрикадельки. Отличие в том, что последние обычно отвариваются в супе или бульоне, а их итальянские собратья запекаются. Кто-то же сравнивает польпетте с тефтелями, которые так же запекаются или тушатся в большом количестве соуса. Но здесь отличие в том, что в фарш для польпетте не добавляются никакие овощи и крупы, только зелень и много сыра. Какое же итальянское блюдо без него?

Ингредиенты:

0,5 кг телятины

0,5 кг помидоров

150 г сыра

1 яйцо

1 луковица

3 зубка чеснока

зелень петрушки

базилик

мускатный орех

оливковое масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

Луковицу и чеснок очистить, измельчить и спассеровать на оливковом масле до прозрачности, после чего добавить натертые на терке помидоры, посолить, поперчить, приправить базиликом и тушить 15-20 минут на медленном огне.

Телятину обмыть, нарезать кусочками, провернуть через мясорубку, добавить мелкорубленую зелень петрушки, тертый сыр, вбить яйцо, посолить, поперчить, приправить мускатным орехом, хорошо вымешать и смоченными в холодной воде руками сформовать польпетте в виде небольших шариков.

Подготовленные польпетте уложить в смазанную оливковым маслом форму, залить томатным соусом и запекать 30 минут при 200°С.

На заметку

Подавайте польпетте отдельно как основное блюдо или с любым гарниром: пастой, рисом, картофелем.

Для фарша используйте любое мясо, но не соединяйте разные его виды. Готовьте польпетте из говядины, постной свинины, курятины, можно использовать даже рыбу или овощи.

Сыра не жалейте, именно он придает своеобразный вкус и необходимую текстуру. Можете взять даже 2 вида сыра одновременно, например, моцареллу и пармезан.

Итальянки для приготовления томатного соуса обычно используют пелати – консервированные без кожицы помидоры в собственном соку.

Соус при желании дополнительно ароматизируйте любыми приправами: орегано, итальянскими или прованскими травами, всеми видами перцев. Особый аромат соусу придаст небольшое количество вина.

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