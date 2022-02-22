В оккупированном Донецке увидели танки без опознавательных знаков – СМИ

Репортер Reuters увидел около пяти танков в колонне на окраине города и два еще в другой части города.

В Донецке после того, как Путин признал псевдореспублики — так называемые "ЛНР" и "ДНР", увидели не менее 7 танков без опознавательных знаков.

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Об этом сообщает Reuters.

Журналист Reuters увидел колонны военной техники, включая танки, в окрестностях Донецка, после того как президент России Владимир Путин признал так называемые "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами.

Репортер Reuters увидел около пяти танков в колонне в окрестностях города и еще два в другой части города.

Никаких знаков различия не было видно, но танки появились через несколько часов после того, как Путин подписал договоры о дружбе с двумя сепаратистскими регионами и приказал российским войскам развернуть то, что Москва назвала операцией по поддержанию мира.

Напомним, что Путин объявил об официальном признании псевдореспублика на Донбассе, так называемых "ДНР" и "ЛНР". 21 февраля главари боевиков "ЛДНР" попросили Путина признать их "независимость ". Вечером 21 февраля проходят закрытые заседания Советов безопасности Украины, США, Франции.

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