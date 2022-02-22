В окупованому Донецьку побачили танки без розпізнавальних знаків - ЗМІ

Репортер Reuters побачив близько п'яти танків у колоні на околиці міста і ще два в іншій частині міста.

У Донецьку після того, як Путін визнав псевдореспубліки - так звані "ЛНР" та "ДНР" побачили щонайменше 7 танків без розпізнавальних знаків.

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Про це повідомляє Reuters.

Журналіст Reuters побачив колони військової техніки, включаючи танки, на околицях Донецька, після того, як президент Росії Володимир Путін визнав так звані "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

Репортер Reuters побачив близько п'яти танків у колоні на околиці міста і ще два в іншій частині міста.

Жодних знаків розрізнення не було видно, але танки з'явилися за кілька годин після того, як Путін підписав договори про дружбу з двома сепаратистськими регіонами і наказав російським військам розгорнути те, що Москва назвала операцією з підтримання миру.

Нагадаємо, що Путін оголосив про офіційне визнання псевдореспублік на Донбасі, так званих "ДНР" та "ЛНР". 21 лютого ватажки бойовиків "ЛДНР" попросили Путіна визнати їхню "незалежність". Увечері 21 лютого відбуваються закриті засідання Рад безпеки України, США, Франції.

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