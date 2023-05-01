"Объявит об окончании "СВО": почему Путин хочет захватить Бахмут к 9 мая

По мнению эксперта, Путин может объявить об окончании "СВО", но для этого нужна хоть какая-то победа.

Российский диктатор Путин надеется захватить Бахмут до 9 мая, чтобы показать россиянам хоть какую-нибудь победу. Не исключено, что после этого он объявит о завершении так называемой "СВО".

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью ТСН.ua.

"Скорее всего, россиянам на 9 мая надо объявить хоть какую-нибудь победу, потому что кроме трех сельских сортиров им не за что отчитаться о работе россиской армии. Потому хотя бы Бахмут, хотя бы этот райцентр", – говорит эксперт.

Он уверен, что украинские войска не дадут им такой возможности.

Особенности обороны Бахмута

Свитан напомнил, что сейчас рубеж обороны, который проходит вдоль трасс с Константиновки на Бахмут и с Хромово, находится под постоянным контролем украинских войск и армейской артиллерии, которая все больше увеличивает степень поражения по российским войскам.

"Они сейчас с высот Часов Яр и Хромово как на ладони в Бахмуте. Любое движение россиян по Бахмуту пресекается работой нашей арты. Работают наши корректировщики, силы спецопераций знают, как выполнять свою задачу. Эту часть Бахмута они не возьмут, рапортовать будет не о чем. Прорапортуют – заняли определенную часть Бахмута, не более того", – объясняет эксперт.

Путин может объявить об окончании "СВО"

Полковник запаса не исключает, что Путин вскоре может объявят об окончании так называемой "СВО". По мнению эксперта, глава ЧВК "Вагнер" Пригожин пытался это запустить в информационное поле.

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"Если это будет положительно воспринято российским плебсом, то царь из бункера вылезет и 9 мая объявит об окончании "СВО", о выполнении определенных целей. Для этого им нужна хоть какая-то победа, Бахмут более-менее подходит", – предположил эксперт.

Свитан уверен, что противодействие украинских войск достаточное. Поэтому врагу не удасться захватить Бахмут.

"На каких-то участках отходим, какие-то занимаем. На каких-то участках были контратаки, которые привели к положительным моментам. В таком режиме будем удерживать часть Бахмута до начала контрнаступления. Потом это все будет в прошлом, им придется от Бахмута уходить", – подытожил он.

Напомним, что Евгений Пригожин запугивает командование РФ вывести своих "вагнеровцев" из Бахмута.

Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что в Бахмуте ВСУ контратаковали на некоторых участках.

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