Путина это удивит: как Киев готовится к нападению России

Путин может снова пойти на Киев ? Украинская столица каждый день усиленно готовится к возможному повторному нападению россиян. В эксклюзивном интервью ТСН.ua начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, готова ли столица к возможному нашествию врага, почему киевские укрепления дороже, чем на фронте, и чем столичные власти собираются удивить незваных "гостей" из северных болот.

Об этом рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Ситуация требует внимания

Ситуация вокруг Киева остается напряженной. Несмотря на то, что у города уже есть опыт успешной обороны, а враг пока сконцентрирован на востоке и юге Украины, пренебрегать обороной города нельзя. По мнению экспертов, сложная ситуация на фронте, в частности нехватка боеприпасов, может впоследствии побудить россиян снова попробовать свои силы под Киевом. По информации разведки, Беларусь продолжает проводить рядом с украинской границей постоянные тренировки личного состава. Перегоняют туда свою технику и решисты. Стоит ли киевлянам и жителям области ждать загрострения, рассказал начальник КМВА Сергей Попко.



Разведка внимательно следит за силами и средствами противника. Мы видим, что в республике Беларусь систематически проходят проверки боевой готовности их вооруженных сил, разноплановые учения и т.д.

Российские войска, авиация, тяжелая техника в Белоруссии есть, но в незначительном количестве. Преимущественно они находятся там на ротационной основе или восстановлены. Кроме того, в прилегающих к границе областях враг держит определенный контингент войск, применяет диверсионно-разведывательные группы для дестабилизации ситуации на границе — все это, чтобы помешать украинской армии перебрасывать дополнительные силы на фронт, юг и восток.

Но на сегодняшний день наша разведка и разведка партнеров не фиксируют создание ударных группировок, которые могли бы нести угрозу с северного направления. Ситуация стабильная и контролируемая. Однако полностью военную угрозу с северного направления никто не снимал. Поэтому обороне столицы постоянно уделяется внимание.

Готов ли Киев к новому нашествию?

Но реально ли готов Киев отразить новое русское нашествие? Во власти уверяют, что за период полномасштабного вторжения вокруг столицы построено несколько линий обороны, причем первый рубеж, который начали строить еще в мае 22 года, находится далеко от города. Все для того чтобы враг не мог добить до спальных районов столицы артиллерией. Суммарная же протяженность всех линий фортификаций превышает тысячу километров.



“Детальная информация об организации рубежей обороны, расположении сил и средств, как происходит наращивание и т.д. – это закрытая информация. Ее не должен знать враг. Поэтому большую часть информации по обороне Киева и Киевщины с северного направления широкой общественности мы раскрыть не можем. Но можем заверить — оборонные сооружения вокруг столицы систематически наращиваются, протяженность рубежных линий увеличивается, с каждым днем улучшается их надежность и эффективность. Ежедневно о защите людей заботятся тысячи военных”.

Однако киевляне точно знают, что военные тренируются и готовятся к развитию событий. Это подтвердило и неожиданное заявление властей. 26 февраля в одном из районов столицы, прямо посреди города стартовали военные учения. Тренироваться военные должны были три дня: для этого в нескольких местах даже перекрыли дороги и усилили проверки граждан.

“В ходе тренировок пройдут практические действия по привлечению личного состава, штатной военной техники и вооружения. Цель учений: наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонной операции», — сообщили в Дарницкой РГА.

Блокпосты в Киеве

Такое в Киеве проводят не в первый раз. Перед тем, как перекатываться на Левый берег, военные тренировались "оборонять" Оболонь.

Тогда киевляне в основном ссорили военных, потому что перед блокпостами образовались пробки, а некоторые водители просто боялись получить повестку. Впрочем, такие мероприятия следует проводить регулярно и вот почему.



“В условиях войны, защита и безопасность Киева и его жителей – это сверхважная задача. И ее решение требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, обеспечивающих оборону столицы. Поэтому группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с КМВА, патрульной и национальной полицией и другими подразделениями сил обороны и дальше будут проводить систематические учения», — отметил Сергей Попко.

Опасность больше, чем вы думаете

Но о полной безопасности столицы говорить рано. Так, 2 января 2024 года председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сделал шокировавшее многих заявление. По его словам, врагу нужно всего 2-3 недели, чтобы собрать достаточное количество войск для новой атаки на север.

Чаус прав?

При этом рашисты до сих пор не решились "повторить", потому что очень хорошо видят, как Украина наращивает оборону северного направления, говорит Чаус. Впрочем, тогда оговорку председателя Черниговской ОВА мало кто воспринял всерьез, в том числе и среди экспертов. Например, военный эксперт Роман Свитан убеждает, что Чаус просто "подлил красок", чтобы выбить побольше денег в защиту вверенной ему области.

Другой военный эксперт Олег Жданов считает, что новое наступление на Киев было бы на руку Путину и, с учетом сложной ситуации на фронте, могло бы даже сломить Украину. Но ведь для этого России нужно буквально собрать новую армию.



“Мы сегодня видим, что у Российской Федерации нет возможности излишней бригады привлечь со своей территории, а не то, что сформировать за одну-три недели наступательную группировку. Его численность должна быть по крайней мере вдвое больше, чем входившая с территории Беларуси. То есть около 150-200 тысяч человек. С тяжелой техникой и вооружением. Это просто нереальные заявления”

В ГНСУ отреагировали

Слухи о новой угрозе с севера не обошли и Государственную пограничную службу Украины. Как заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко, сейчас Россия вывела более десятка тысяч своих военных из Беларуси. Украина же, напротив, усиливает укрепление.

При этом украинские пограничники фиксируют уменьшение мер российских ВРГ на Черниговщине и Сумщине.

Почему так дорого?

Но есть одно но! Журналистка ТСН.ua спросила главу КМВА о цене киевских фортификаций. Некоторые эксперты уже успели упрекнуть власти, что они значительно дороже даже тех, что строят неподалеку от текущей линии фронта. К тому же их почему-то больше. И как так выходит? Попко объяснил это тем, что новые подходы, введенные Минобороны, позволили Киеву построить больше укреплений.



В конце прошлого года Министерство обороны Украины объявило о внедрении нового подхода к строительству фортификационных сооружений. Заказчиками строительства выступят Минобороны, Государственная специальная служба транспорта и Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины и военные администрации.

То есть, строительство оборонных сооружений будет обеспечиваться не за счет отдельной бюджетной программы, а в пределах расходов государственного и местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством. Постановление усовершенствует процесс финансирования строительства — согласно нововведениям, финансирование будет больше. Это поможет строителям строить фортификации быстро и там, где это нужно, в частности в опасных зонах”.

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