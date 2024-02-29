Путіна це здивує: як Київ готується до нападу Росії

Путін може знову піти на Київ? Українська столиця кожного дня посилено готується до можливого повторного нападу росіян. В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, чи готова столиця до можливої навали ворога, чому київські укріплення дорожчі за ті, що на фронті, та чим столична влада збирається здивувати незваних “гостей” з північних боліт.

Про все це розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Ситуація потребує уваги

Ситуація навколо Києва залишається напруженою. Попри те, що місто уже має досвід успішної оборони, а ворог поки сконцентрований на сході та півдні України, нехтувати обороною міста не можна. На думку експертів, складна ситуація на фронті, зокрема брак боєприпасів може згодом спонукати росіян знову спробувати свої сили під Києвом. За інформацією розвідки, Білорусь продовжує проводити поряд із українським кордоном постійні тренування особового складу. Переганяють туди свою техніку і рашисти. Чи варто киянам та мешканцям області чекати на загрострення, розповів начальник КМВА Сергій Попко.



“Розвідка уважно стежить за силами і засобами противника. Ми бачимо, що у республіці Білорусь систематично відбуваються перевірки бойової готовності їхніх збройних сил, різнопланові навчання тощо.

Російські війська, авіація, важка техніка в Білорусі є, але в незначній кількості. Переважно вони перебувають там на ротаційній основі або на відновлені. Крім того, в прилеглих до кордону областях ворог тримає певний контингент військ, застосовує диверсійно-розвідувальні групи для дестабілізації ситуації на кордоні — все це аби завадити українській армії перекидати додаткові сили на фронт, на південь та схід.

Але на сьогодні наша розвідка та розвідка партнерів не фіксують створення ударних угрупувань, які могли б нести загрозу з північного напрямку. Ситуація стабільна та контрольована. Проте, повністю воєнну загрозу з північного напрямку ніхто не знімав. Тому обороні столиці постійно приділяється увага”.

Чи готовий Київ до нової навали?

Та чи реально готовий Київ відбити нову російську навалу? У владі запевняють, що за період повномасштабного вторгнення навколо столиці збудовано кілька ліній оборони, при чому перший рубіж, який почали будувати ще у травні 22-го року, знаходиться досить далеко від міста. Все для того, щоб ворог не міг добити до спальних районів столиці артилерією. А сумарна ж протяжність всіх ліній фортифікацій перевищує тисячу кілометрів.



“Детальна інформація щодо організації рубежів оборони, розташування сил та засобів, як відбувається нарощування тощо — це закрита інформація. Її не повинен знати ворог. Тому більшу частину інформації щодо оборони Києва та Київщини з північного напрямку широкому загалу ми розкрити не можемо. Але можемо запевнити — оборонні споруди навколо столиці систематично нарощуються, протяжність ліній рубежів збільшується, з кожним днем покращується їхня надійність та ефективність. Щоденно про захист людей піклуються тисячі військових”.

Проте кияни точно знають, що військові тренуються і готуються до будь-якого розвитку подій. Це підтвердила і неочікувана заява влади. 26 лютого в одному з районів столиці, просто посеред міста стартували військові навчання. Тренуватись військові мали аж три дні: для цього в кількох місцях навіть перекрили дороги і посилили перевірки громадян.

“У ході тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Мета навчань: нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції”, — повідомили в Дарницькій РДА.

Блокпости у Києві

Таке в Києві проводять не вперше. Перед тим, як перекочувати на Лівий берег, військові тренувались “обороняти” Оболонь.

Тоді кияни здебільшого сварили військових, бо перед блокпостами утворилися затори, а дехто з водіїв просто боявся отримати повістку. Утім, такі заходи потрібно проводити регулярно і ось чому.



“В умовах війни, захист і безпека Києва та його мешканців це надважливе завдання. І її вирішення потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці. Тому, угруповання сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з КМВА, патрульною і національною поліцією та іншими підрозділами сил оборони й надалі будуть проводи систематичні навчання”, — зазначив Сергій Попко.

Небезпека більша, ніж ви думаєте

Але про цілковиту безпеку столиці говорити зарано. Так, 2 січня 2024 року голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус зробив заяву, яка шокувала багатьох. За його словами, ворогу потрібно лише 2-3 тижні, щоб зібрати достатню кількість військ для нової атаки на північ.

Чаус правий?

При цьому рашисти досі не наважились “павтаріть”, бо дуже добре бачать, як Україна нарощує оборону північного напрямку, каже Чаус. Утім, тоді застереження голови Чернігівської ОВА мало хто сприйняв всерйоз, в тому числі і серед експертів. Наприклад, військовий експерт Роман Світан переконує, що Чаус просто “підлив фарб”, щоб вибити побільше грошей на захист довіреної йому області.

Інший військовий експерт Олег Жданов вважає, що новий наступ на Київ був би на руку Путіну і, з урахуванням складної ситуації на фронті, міг би навіть зломити Україну. Але ж для цього Росії потрібно буквально зібрати нову армію.



“Ми сьогодні бачимо, що у Російської Федерації немає можливості зайву бригаду притягнути зі своєї території, а не те, що сформувати за один-три тижні наступальне угруповання. Його чисельність має бути принаймні вдвічі більшою, ніж та, яка входила з території Білорусі. Тобто близько 150-200 тисяч осіб. З важкою технікою та озброєнням. Це просто нереальні заяви”

У ДПСУ відреагували

Чутки про нову загрозу з півночі не обійшли і Державну прикордонну службу України. Як заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, наразі Росія вивела більше десятка тисяч своїх військових із Білорусі. Україна ж, навпаки, посилює укріплення.

При цьому, українські прикордонники фіксують зменшення заходів російських ДРГ на Чернігівщині та Сумщині.

Чому так дорого?

Але є одне але! Журналістка ТСН.ua запитала очільника КМВА про ціну київських фортифікацій. Деякі експерти уже встигли докорити владі, що вони значно дорожчі навіть за ті, що будують неподалік поточної лінії фронту. До того ж, їх чомусь більше. І як так виходить? Попко пояснив це тим, що нові підходи, впроваджені Міноборони, дозволили Києву збудувати більше укріплень



“Наприкінці минулого року Міністерство оборони України оголосило про впровадження нового підходу до будівництва фортифікаційних споруд. Замовниками будівництва виступатимуть Міноборони, Державна спеціальна служба транспорту і Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України та військові адміністрації.

Тобто будівництво оборонних споруд забезпечуватиметься не за рахунок окремої бюджетної програми, а в межах видатків державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Постанова удосконалює процес фінансування будівництва — згідно з нововведеннями, фінансування буде більше. Це допоможе будівельникам зводити фортифікації швидко і там, де це потрібно, зокрема в небезпечних зонах”.

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