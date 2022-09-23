Пытались ли сбегать: в Минюсте рассказали о намерениях российских пленных

Российские пленные ни разу не пытались скрыться из украинских учреждений, где они содержатся.

Об этом в интервью ТСН.ua сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

На вопрос о том, были ли попытки побега, она ответила так: "Нет. У нас с ними режимных проблем не было. Я думаю, что это не потому, что им нравится быть в плену, а из-за страха за свою жизнь и здоровье" Некоторые из них комментировали, что на улицах украинских городов их ждет опасность от людей".

К этому она добавила: "Некоторые из пленных, которые содержатся в лагере, рассказывали, что после освобождения вместо обмена охотно бы перевезли свою семью в Украину. Другие пленные мечтают об обмене, спрашивают о нем и переговорах по нему. Мы на это отвечаем, что не мы приглашали их в Украину. Кстати, после обмена, после приезда в Россию, эти пленные говорят журналистам, что их здесь избивали. Хотя нас благодарили за хорошее отношение и осуждали Путина".

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