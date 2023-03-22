Ракетный удар по монастырю МП в Одессе: почему Россия решила атаковать своих же

Почему сейчас атаковали монастырь и еще и Московского патриархата, то для украинских военных это загадка.

Поздним вечером 21 марта враг выпустил по Одессе три управляемых ракеты, одна из которых попала в монастырь Московского патриархата. Пострадали четверо монахов. На месте взрыва эксперты обнаружили обломки ракеты советского образца Х-59. Ее запустил с моря русский самолет. Другие ракеты типа "воздух-земля" благодаря украинской ПВО не долетели до целей.

Что известно о ракетном ударе на вечер 22 марта – в сюжете ТСН.

По словам одесситов, пронзительный свист и мощные взрывы они услышали около восьми вечера 21 марта.

Сооружение Свято-Иверского мужского монастыря, которое использовали как общежитие для верующих, в одно мгновение осталось без крыши и окон. В момент ракетного удара на верхнем этаже находились пять человек. Почему во время воздушной тревоги их не перевели в бомбоубежище, объясняет наместник монастыря Диодор. Он рассказал, что в этом корпусе жили пожилые люди, для них быстро выйти - это проблема. Также он сетует, что в Одессе якобы отвыкли реагировать на сигналы тревоги.

Из-за взрыва возник пожар. Пострадали четыре человека. Трем медикам помогли на месте, одного с ранением забрали в больницу, но к утру отпустили. Спасателям пришлось тушить огонь сразу на двух очагах возгорания. Само здание испытало серьезные разрушения.

Враг уже несколько месяцев не бил по Одесщине управляемыми ракетами Х-59. Последний раз россияне их применяли в прошлом году, когда целили в мост в Заливе. Тогда они хотели отрезать юг области от железнодорожного и автомобильного сообщения, говорят военные. Почему сейчас атаковали монастырь и еще и Московского патриархата, то для них это загадка. Ведь оператор этой ракеты не только пускает ее по координатам, но следит за ее маршрутом и может корректировать его.

Ракетный удар по Одессе: Прямо в монастры - 4 монахов ранены

Начальник Объединенного Координационного прессцентра Сил обороны "Юга" Наталья Гуменюк считает, что оккупанты пытались отомстить за так называемый "хлопок" в Джанкое. Ракетный удар с использованием ракет Х-59 – это как правило удар по каким-нибудь зданиям. В этом случае ударили по самим себе.

"Может, это немного странно прозвучит, но нам приятно было почувствовать, что украинская православная церковь страдает со своим народом. Мы, украинцы, считаем это нападением Российской Федерации на Украину, которое несправедливо, не честно и не достойно", — удивил наместник монастыря. МП.

Сразу после ракетной атаки россияне заявили, что успешно поразили все запланированные цели. Ведь считают, что ракеты якобы уничтожили многие американские техники. Что изумляет тех, кто сейчас убирает последствия вражеской атаки.

Напомним, вечером, 21 марта, нанесли по Одессе ракетный удар, выпустив четыре ракеты. Две из них удалось сбить, другие попали в трехэтажный дом на территории одного из монастырей.