Россияне массированно атаковали одну из областей Украины, есть погибшая: видео

Последствия атаки на Запорожье / © ТСН

Реклама

Россияне в очередной раз атаковали Запорожскую область. На регион оккупанты направили более трех сотен беспилотников. В селе Приморское FPV-дрон убил 62-летнюю женщину. А в областном центре один «Шахед» попал в жилой дом и поджег его. Есть пострадавшая.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дарьи Назаровой.

Россияне ночью атаковали Запорожье. Захватчики атаковали его «Шахедами». Этот дом после взрыва вспыхнул.

Реклама

Александр Иванович — отец владельца дома узнал дом на фото спасателей, которые тушили здесь пожар. А момент попадания попал на видео с камер наблюдения. Когда после прилета приехал на место — ужаснулся.

«Здесь была большая гостевая. Вся семья собиралась, все родственники за большим столом», — говорит Александр.

Эта семья уже не впервые страдает от обстрелов россиян. Только три дня назад — 6 сентября «Шахед» упал рядом с их двором.

Теперь вместо дома — пепелище. Людей в эту ночь здесь не было, поэтому обошлось без погибших или раненых. Пострадала шестидесяти шестилетняя соседка — у нее сильная реакция на стресс. Медики оказали ей помощь. От госпитализации пострадавшая отказалась.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Когда приехал на место, то УЖАСНУЛСЯ… Шахед разгромил дом в Запорожье