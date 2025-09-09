- Дата публикации
-
- Категория
Эксклюзив ТСН
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне массированно атаковали одну из областей Украины, есть погибшая: видео
Оккупанты в очередной раз атаковали Запорожскую область.
Россияне в очередной раз атаковали Запорожскую область. На регион оккупанты направили более трех сотен беспилотников. В селе Приморское FPV-дрон убил 62-летнюю женщину. А в областном центре один «Шахед» попал в жилой дом и поджег его. Есть пострадавшая.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дарьи Назаровой.
Россияне ночью атаковали Запорожье. Захватчики атаковали его «Шахедами». Этот дом после взрыва вспыхнул.
Александр Иванович — отец владельца дома узнал дом на фото спасателей, которые тушили здесь пожар. А момент попадания попал на видео с камер наблюдения. Когда после прилета приехал на место — ужаснулся.
«Здесь была большая гостевая. Вся семья собиралась, все родственники за большим столом», — говорит Александр.
Эта семья уже не впервые страдает от обстрелов россиян. Только три дня назад — 6 сентября «Шахед» упал рядом с их двором.
Теперь вместо дома — пепелище. Людей в эту ночь здесь не было, поэтому обошлось без погибших или раненых. Пострадала шестидесяти шестилетняя соседка — у нее сильная реакция на стресс. Медики оказали ей помощь. От госпитализации пострадавшая отказалась.
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Когда приехал на место, то УЖАСНУЛСЯ… Шахед разгромил дом в Запорожье