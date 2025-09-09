Что подвело украинцев в начале войны: объяснение историка

Ярослав Грицак

В начале война провоцирует завышенные ожидания. А это чрезмерные разочарования в будущем.

Об этом рассказал украинский историк и публицист Ярослав Грицак в интервью «Украинской правде».

По его словам, так происходило во время мировой войны: сначала было ощущение, что война скоро закончится, будет скорая победа. Это было общее чувство – массовый интерес во всех странах, столицах.

«У нас было то же, и это, думаю, нас сильно подвело. Потому что у нас было ощущение, что либо мы будем пить кофе на побережье в Севастополе, либо будем маршировать по Красной площади, как победное войско. Очевидно, что это невозможно. Но это собственно завышенные ожидания, их угроза, что они порождают чрезмерные разочарования», — заключил Грицак.

Ранее Грицак сказал, что Украина находится "в начале конца войны" , в завершающей фазе.

Но неизвестно, как долго эта фаза может занять. Историк вспомнил Первую мировую войну, которая фактически состояла из трех условных фаз: проваливающийся блиц-льд, далее затяжная часть и момент, когда будет решаться судьба войны.

«Классический случай – это Корейская война. Переговоры начались в 1949 году, а завершилась в 1953 году война, потому что Сталин умер. Российская сторона будет затягивать как можно дольше, пока Путин у власти, потому что нужно принудить к этим переговорам. Но я говорю, что когда ведутся переговоры, значит, мы уже где-то в начале конца», — объяснил Грицак.