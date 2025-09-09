- Дата публикации
Историк предположил, будет ли война между США и Китаем
По мнению историка Грицака, война между Америкой и Китаем является лишь вопросом времени.
Война между США и Китаем почти неизбежна. Так происходит, когда есть два примерно равносильных центра.
Об этом рассказал украинский историк и публицист Ярослав Грицак в интервью «Украинской правде».
Он объяснил, что речь идет о ловушке Фукикида.
«Когда есть два более или менее равносильных центра — война неизбежна. Фукикид говорил об Афинах и Спарте, о Пелопоннесской войне», — подчеркнул он.
Считается, что поскольку Китай встает с колен, поднимается, то война между Америкой и Китаем почти неизбежна.
Напомним, Трамп обвинил Китай, Россию и КНДР в заговоре против Штатов. Да, американский лидер саркастически прокомментировал большой военный парад в Китае. Как известно, на нем присутствовали лидер КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и диктатор из Северной Кореи Ким Чен Ин.
Трамп намекнул, что Си в своей речи должен упомянуть о помощи со стороны США во Второй мировой войне.
«Желаю президенту Си и великолепному народу Китая большого и продолжительного праздника. Передайте, пожалуйста, мои теплые поздравления Владимиру Путину и Ким Чен Ину, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки», — говорится в заявлении президента США.