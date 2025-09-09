- Дата публикации
Польша полностью закрывает границу с Беларусью - Туск назвал причину
Решение является прямым ответом на совместные военные учения России и Беларуси «Запад 2025».
Польша закрывает границу с Беларусью в четверг, 11 сентября, в полночь.
Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Такое решение польское правительство приняло в ответ на эскалацию напряженности и военные учения Беларуси и РФ «Запад-2025».
Туск охарактеризовал эти маневры как «очень агрессивные» и отметил, что они проходят вблизи польской границы.
Отметим, что Польша также проводит собственные военные учения «Железный защитник-25» совместно с союзниками. Это решение является свидетельством роста беспокойства по безопасности в регионе.
Напомним, Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь. В Варшаве предупредили, что пребывание их граждан в РБ может представлять опасность, а сама страна не является демократической и не является партнером для Польши.
Ранее стало известно, что в Польшу снова залетел «неопознанный объект». Обломки летательного объекта упали в кукурузное поле Польши недалеко от границы с Беларусью.