Мир
153
1 мин

Польша полностью закрывает границу с Беларусью - Туск назвал причину

Решение является прямым ответом на совместные военные учения России и Беларуси «Запад 2025».

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Польша закрывает границу с Беларусью / © Associated Press

Польша закрывает границу с Беларусью в четверг, 11 сентября, в полночь.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Такое решение польское правительство приняло в ответ на эскалацию напряженности и военные учения Беларуси и РФ «Запад-2025».

Польша закрывает границу с Беларусью Фото: Clash Report

Туск охарактеризовал эти маневры как «очень агрессивные» и отметил, что они проходят вблизи польской границы.

Отметим, что Польша также проводит собственные военные учения «Железный защитник-25» совместно с союзниками. Это решение является свидетельством роста беспокойства по безопасности в регионе.

Напомним, Польша призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь. В Варшаве предупредили, что пребывание их граждан в РБ может представлять опасность, а сама страна не является демократической и не является партнером для Польши.

Ранее стало известно, что в Польшу снова залетел «неопознанный объект». Обломки летательного объекта упали в кукурузное поле Польши недалеко от границы с Беларусью.

153
