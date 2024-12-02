Шольц со странным чемоданом внезапно приехал к Зеленскому: что привез

Олаф Шольц в Киеве! Впервые через два с половиной года. Примечательно, что о визите не было известно. Международные СМИ уже начали рассказывать, зачем на самом деле приехал Шольц. В то же время, канцлер ФРГ уже встретился с президентом Владимиром Зеленским и объявил о новом пакете помощи для Украины на 650 миллионов евро. Все детали – в эксклюзиве TSN.UA.

Шольц в Киеве

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это его первый визит в Киев за последние два с половиной года. Примечательно, что эту поездку не анонсировали заранее. По информации международных СМИ, по прибытии в украинскую столицу немецкий канцлер отметил свою поддержку Украины, которая подверглась нападению со стороны России. В рамках визита Шольц встретился с Зеленским. Издание Spiegel пишет, что своим визитом канцлер Германии хочет дать понять, что его государство продолжает стоять на стороне Украины.

Шольц привлек внимание своим массивным чемоданом, который нос сам и буквально не выпускал из рук. В сети размышляют, что там может быть, ведь действительно очень странно, что первое лицо государства во время заграничного визита лично несет свой багаж. Также удивило то, что чемодан выглядел очень легким. Да и сама она интересна: как пишут в Сети, производитель чемодана – Rimowa и стоит он 1190 евро. Этот немецкий бренд люксовых чемоданов и сумок основан в 1898 году. Уже более 120 лет Rimowa выпускает чемоданы с рифленым высокопрочным алюминиевым или сверхлегким поликарбонатным корпусом, ставшим визитной карточкой этого бренда.

Но вернемся к Шольцу. Он, в свою очередь, заверил, что Германия "останется сильнейшим сторонником Украины в Европе". Политик также выразил надежду на скорые поставки оружия. Об этом он написал в сети "Х": "Во время моей встречи с президентом Зеленским я объявлю о дальнейших поставках вооружений на сумму 650 миллионов евро, которые должны быть доставлены до конца декабря. Мы говорим, что будем делать. И мы делаем то, что говорим".

Пакет помощи Украине на сумму 650 млн евро включает системы IRIS-T, танки Leopard-1, разведывательные и ударные БПЛА, отметили в Минобороны Германии. Между тем издание Bild пишет, что Шольц намеренно выбрал время визита в Украину перед инаугурацией Дональда Трампа, чтобы обсудить ключевые вопросы и выяснить, на что готов пойти Зеленский для урегулирования войны в Украине.

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Встреча Зеленского и Шольца

Владимир Зеленский и Олаф Шольц уже встретились в Киеве и почтили память погибших героев Украины, отдавших свою жизнь, защищая нас от российских захватчиков.

Также политики посетили украинских воинов, раненых в боях против оккупанта и проходящих лечение и реабилитацию.

Заметим, последний раз канцлер ФРГ побывал в Киеве в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и тогдашним премьером Италии Марио Драги.

Разговор с Путиным

Кстати, недавно Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Канцлер сообщил, что призвал российского диктатора прекратить войну, вывести войска из Украины и не надеяться на уменьшение западной поддержки государства: "Все аргументы фактически повторились снова. И для меня было понятно, что я тоже должен повторить свои. То есть, господин Путин, не ждите, что мы снизим нашу поддержку. Вы должны найти выход из этой войны. Вы должны прекратить свои атаки и вывести свои войска". Он добавил, что говорил с Путиным по телефону до конца 2022 года, и эти разговоры никогда не были приятными. Этот раз не стал исключением. Примечательно, что Путин заявил, что его недавний телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом в большинстве своем был посвящен Украине и все "остались при своих мыслях". Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на этот звонок. Оказывается, Шольц предупредил Зеленского о своих намерениях позвонить по телефону Путину.

В чем обвиняют Шольца?

Также канцлер Германии ответил на обвинение в том, что пытается провести избирательную кампанию по цене помощи Украине.

"В Европе идет война. Это вопрос, который вызывает большую обеспокоенность у граждан этой страны, в том числе и у меня… И почти не было замечено, что Германия уже давно стала самым большим сторонником Украины под моим руководством", – сказал он.

Однако канцлер подчеркнул, что не соглашается предоставить Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus, поскольку граждане его страны считают, что это "опасное оружие", которое может использоваться для атак на цели внутри России.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал главу оппозиционной партии ХДС Фридриха Мерца проявлять осторожность в заявлениях о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине и не "играть в российскую рулетку" с безопасностью Германии.

Отметим, что Фридрих Мерц настаивает на усилении поддержки Украины. В частности, с возможным снятием ограничений на дальнобойные ракеты. Его позиция совпадает с подходом ключевых союзников Германии, включая США и Великобританию.

По словам политолога Ульриха Шпека, Мерц действует в русле западной политики, стремящейся сдержать агрессию России. Тем временем риторика Шольца вызвала критику даже от его партнеров по коалиции.

Эксперт по внешней политике партии "Зеленые" Робин Вагенер назвал такие заявления "циничными" и обвинил канцлера в манипуляции страхами граждан на фоне войны в Украине. По словам Вагенера, действующий руководитель правительства Германии невольно повторяет риторику Кремля, регулярно угрожающего ядерной эскалацией. Политические аналитики считают, что предвыборная стратегия Шольца преследует цель людей, обеспокоенных угрозой ядерной войны.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев, чтобы во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выяснить, к чему тот готов к мирным переговорам с Россией.

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