Скандал с массовым СОЧ в 155-й бригаде: неожиданный поворот в деле

Недавно Украину всколыхнула новость о безумном количестве СОЧ в 155-й отдельной механизированной бригаде ВСУ "Анна Киевская". 20 января был задержан бывший командир бригады и ему светит до 10 лет лишения свободы.

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Скандал со 155-й ОМБр

Этот скандал разразился в последний день 2024 года, однако новые детали по этому делу продолжают всплывать до сих пор. Так, 20 января стало известно, что Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований задержали бывшего командира 155-й ОМБр имени Анны Киевской, при котором СОЧ в бригаде приобрело массовый характер. По данным журналиста Юрия Бутусова, речь идет о Дмитрии Рюмшине. В течение 2024 года он не направил в органы досудебного расследования ни одного сообщения о подчиненных военнослужащих, совершивших уголовные правонарушения.

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Из-за действий командира правоохранители не могли начать правовую процедуру поиска и возвращения военнослужащих в воинскую часть и батальоны резерва или в некоторых случаях обеспечить отбывание ими наказания за совершенные преступления. Более того, некоторые подчиненные периодически самовольно покидали место службы, затем добровольно возвращались, после чего делали это повторно, испытывая полную безнаказанность за такие противоправные деяния.

Из-за действий экс-комбрига усложнилось выполнение ВСУ функций обороны и выполнение отдельных боевых задач из-за недостаточной численности личного состава. Это также подорвало престиж и авторитет как воинской части, так и Сил обороны в целом, снизило боевую готовность и боеспособность подразделения и привело к появлению новых военных угроз национальной безопасности Украины.

Правоохранители задержали бывшего комбрига 155-й ОМБр и теперь ему светит 10 лет за решеткой.

Начало скандала и реакция командования

Напомним, 31 декабря 2024 года военный блогер и журналист Юрий Бутусов заявил, что часть бойцов дезертировали еще во Франции, куда бригаду отправили на учения, а в целом количество ушедших в СОЧ из 155-й бригады переваливает за полторы тысячи военных. Ситуация все-таки дошла и до президента, и до главкома, ведь формирование 155-й бригады – это крупный проект Украины совместно с партнерами. "Анна Киевская" должна была стать образцом в украинской армии, однако что-то пошло не так.

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что "уделил особое внимание проблемным вопросам, которые необходимо решить" по поводу 155-й механизированной бригады. Правда, это была единственная публичная реакция власти на эту ситуацию. Но потом для "Интера" на вопрос ответил командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый.

8 января Драпатый опубликовал обширный пост на своей официальной странице в Facebook, где высказался о скандале с бригадой. По мнению командующего, выходить в публичную плоскость с информацией о проблемах бригады было рано. Он считает, что сначала должны были установить все обстоятельства. В то же время Драпатый рассказал, какие меры принимаются в комиссии Сухопутных войск для стабилизации ситуации в 155-й бригаде.

Такой проект реализовывался впервые

Командующий Сухопутными войсками отметил, что формирование и вооружение "с нуля" новой бригады совместно с иностранной страной происходило впервые и в довольно сжатые сроки — всего за несколько месяцев. Никто не имел такого опыта раньше, поэтому невозможно было предусмотреть все нюансы и детали этого процесса. Проект такого масштаба для Командования Сухопутных войск стал вызовом, поэтому Драпатый признал, что не все службы сработали отлично, но отметил, что французская сторона полностью выполнила свои обязательства перед Украиной. Он также поблагодарил партнеров, которые рискнули и совместно реализовали этот проект.

Кроме этого, Драпатый отметил, что сейчас задача Вооруженных сил – доказать, что этот проект является эффективны, и исправить все ошибки, а также – не повторять их в будущем.

Кто допустил ошибку?

В своем посту Драпатый заверил, что большинство системных недостатков, допущенных Командованием Сухопутных войск, Генеральным штабом ВСУ и Оперативным командованием на всех этапах формирования 155-й бригады проанализированы, им дана оценка, а по отдельным вопросам уже реализуются решения. В то же время командующий отметил, что эти проблемы будут присущи любому новосозданному подразделению, если его сразу после формирования применять в боевых действиях, высшее командование должно это осознавать и учитывать. Однако и причины, почему так происходит, тоже всем ясны.

Кроме того, Драпатый подчеркнул, что бригада находится на фронте менее месяца, а это тот период, когда проявляются все недостатки в комплектовании и подготовке личного состава. Он также поблагодарил воюющих бойцов и объявил о создании отдельной почты и горячей линии для бойцов 155-й бригады, мол, готов выслушать каждого солдата.

Драпатый – о массовом СОЧ

Ситуацию с СОЧ Драпатий называет непростой и считает это главным вызовом, с которым столкнулась бригада – это низкая эффективность и мотивация командиров среднего звена, непосредственно управляющих людьми. Он назвал это, а также привлечение подразделений к боевым действиям, причинами, которые предопределяют количество СОЧ в 155-й бригаде, и отметил, что поэтому для усиления комбрига в подразделениях работает специальная группа специалистов-психологов. По словам Драпатого, уже есть определенные результаты, например, возвращение самовольно покинувших часть военнослужащих.

2 января в ГБР сообщили, что открыли уголовное производство по ситуации в 155-й бригаде по статьям Уголовного кодекса Украины "превышение военных полномочий" и "дезертирство". А к вечеру 8 января там сделали новое громкое заявление – задержан командир одной из рот 155-й ОМБр, который не только сам пошел в СОЧ, но и подстрекал на это своих бойцов. Военному объявили о подозрении. Уже 8 января вечером стало известно, что суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.