Украина получит истребители F-16: астролог назвал термины

Астроэксперт рассказал, что все на Западе понимают фейковость России и ее "второй армии мира".

Астролог Влад Росс прогнозирует, что Украина получит истребители F-16 по итогам следующего заседания в Рамштайне в середине февраля.

Об этом астролог рассказал в интервью ТСН.ua.

Комментируя решение о предоставлении Украине танков Leopard 2 и Abrams, Влад Росс заявил об исчезновении для Запада "красных линий" в вопросе военной помощи государству. Более того, астролог прогнозирует, что дальше Украина получит американские истребители F-16.

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"Красных линий" уже нет. Запад понял однозначно и безвозвратно, что все это фейковое. Какой-то там вышел у них (россиян – ред.) фрегат, в Атлантическом океане пугает, что сейчас запустят какое-нибудь супер-ужасное оружие ядерное. Вот, "если вы там поставите танки еще и самолеты" — а я прогнозирую самолеты F-16 и еще, может быть, F-15 на следующем "Рамштайне" в феврале. В общем, все понимают фейковость Российской Федерации, "второй армии мира", – рассказал Влад Росс.

Он добавил, что президент России Владимир Путин привык в жизни всех пугать. И раньше его действительно все боялись, пока он не напал на Украину.

Напомним, ранее Влад Росс прогнозировал, что 2023 год для Украины будет годом победы. Кроме того, благодаря положительному влиянию планет на гороскоп главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинские войска весной начнут мощно громить оккупантов и вернут Крым.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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