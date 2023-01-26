Определились финалистки Australian Open-2023: кто поборется за трофей

На Australian Open-2023 завершились матчи 1/2 финала в одиночном женском турнире. По их итогам стали известны финалистки первого в сезоне турнира "Большого шлема".

В финальном поединке Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграют представительница Казахстана Елена Рыбакина и белоруска Арина Соболенко.

В первом полуфинале Соболенко, которая из-за войны в Украине выступает на соревнованиях под нейтральным флагом, обыграла польку Магду Линетт – 6:7, 2:6.

В другом полуфинальном матче Рыбакина, которая является уроженкой Москвы и до 2018 года представляла на турнирах Россию, победила еще одну белорусскую теннисистку Викторию Азаренко – 7:6, 6:3.

Финальный поединок женского турнира Australian Open-2023 состоится в субботу, 28 января.

Напомним, организаторы Australian Open-2023 допустили к соревнованиям игроков из России и Беларуси, однако только в нейтральном статусе: без флагов, гимнов и другой национальной символики.

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