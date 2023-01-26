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В Пентагоне заявили о решающих месяцах для Украины

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Пентагоне заявили о решающих месяцах для Украины

Фото: Associated Press

В США концентрируют все усилия на предоставлении Украине военных средств "для защиты своих границ и народа".

В Министерстве обороны США считают, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими для Украины в войне, развязанной Россией.

Об этом заявила помощница министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер на слушаниях в комитете иностранных дел Сената США.

"То, что произойдет в течение нескольких следующих месяцев, может оказаться решающим. И мы концентрируем внимание на предоставлении Украине военных средств, необходимых ей для защиты своего народа и территории", — сказала Воландер.

Она также подчеркнула, что правительство США не видит каких-либо признаков, которые могли бы свидетельствовать о перенаправлении американского вооружения за границы Украины.

"Американское правительство не увидело достоверных свидетельств какого-либо перенаправления оружия, предоставляемого Соединенными Штатами, за пределы Украины", — заверила Волландер.

Военная помощь США Украине

Напомним, в среду, 25 января, США объявили о дополнительном пакете военной помощи Украине на 400 млн. долларов. Кроме современных танков Abrams, туда вошло и другое вооружение. В частности, восемь тактических машин для восстановления оборудования, вспомогательных транспортных средств и оборудования и прочее.

Перед этим президент США Джо Байден во время обращения анонсировал о передаче Украине 31 танку Abrams. По его словам, это рекомендовал сделать министр обороны Остин.

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11к
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