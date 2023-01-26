У Пентагоні заявили про вирішальні місяці для України

У США концентрують усі зусилля на наданні Україні військових засобів "для захисту своїх кордонів та народу".

У Міністерстві оборони США вважають, що наступні кілька місяців можуть виявитися вирішальними для України у війні, розв'язаній Росією.

Про це заявила помічниця міністра оборони США у справах міжнародної безпеки Селеста Волландер на слуханнях у комітеті закордонних справ Сенату США.

Також читайте Російські війська масово спалюють своїх загиблих у мобільних крематоріях без жодного обліку

"Те, що відбудеться протягом кількох наступних місяців, може виявитися вирішальним. І ми концентруємо увагу на наданні Україні військових засобів, які їй необхідні для захисту свого народу та території", - сказала Воландер.

Вона також наголосила, що уряд США не бачить будь-яких ознак, які могли б свідчити про перенаправлення американського озброєння за кордони України.

"Американський уряд не побачив достовірних свідчень будь-якого перенаправлення зброї, що надається Сполученими Штатами, за межі України", - запевнила Волландер.

Військова допомога США Україні

Нагадаємо, у середу, 25 січня, США оголосили про додатковий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів. Окрім сучасних танків Abrams, туди увійшло й інше озброєння. Зокрема, вісім тактичних машин для відновлення обладнання, допоміжні транспортні засоби й обладнання та інше.

Перед цим президент США Джо Байден під час звернення анонсував передавання Україні 31 танка Abrams. За його словами, це рекомендував зробити міністр оборони Остін.

Стали відомі строки прибуття "Леопардів" та подарунків від Великої Британії та США

Читайте також: