У Пентагоні заявили про вирішальні місяці для України

У США концентрують усі зусилля на наданні Україні військових засобів "для захисту своїх кордонів та народу".
У Міністерстві оборони США вважають, що наступні кілька місяців можуть виявитися вирішальними для України у війні, розв'язаній Росією.
Про це заявила помічниця міністра оборони США у справах міжнародної безпеки Селеста Волландер на слуханнях у комітеті закордонних справ Сенату США.
"Те, що відбудеться протягом кількох наступних місяців, може виявитися вирішальним. І ми концентруємо увагу на наданні Україні військових засобів, які їй необхідні для захисту свого народу та території", - сказала Воландер.
Вона також наголосила, що уряд США не бачить будь-яких ознак, які могли б свідчити про перенаправлення американського озброєння за кордони України.
"Американський уряд не побачив достовірних свідчень будь-якого перенаправлення зброї, що надається Сполученими Штатами, за межі України", - запевнила Волландер.
Військова допомога США Україні
Нагадаємо, у середу, 25 січня, США оголосили про додатковий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів. Окрім сучасних танків Abrams, туди увійшло й інше озброєння. Зокрема, вісім тактичних машин для відновлення обладнання, допоміжні транспортні засоби й обладнання та інше.
Перед цим президент США Джо Байден під час звернення анонсував передавання Україні 31 танка Abrams. За його словами, це рекомендував зробити міністр оборони Остін.
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