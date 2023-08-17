Уже 100 ракет в месяц: эксперты рассказали о новых возможностях России

После заявления спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната о наличии в российских ракетах и дронах иностранных комплектующих, ситуацию прокомментировали военные эксперты.

По их словам, оккупанты получают иностранные компоненты благодаря "серому" импорту, после чего значительно улучшаются характеристики не только ракет и дронов, но и самолетов, и бронированной техники.

Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев говорит, что, например, производство ракет оккупанты в последнее время увеличили в полтора раза.

"Работает ли оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации? Да, работает. Даже несмотря на мощную санкционную политику по отношению к РФ, очевидно, что российские компании по производству ракет и других видов вооружения, военной техники получают определенные компоненты для изготовления современного высокоточного и очень высокоэффективного оружия разными путями, и за счет "серого" импорта ", — говорит Селезнев.

К этому он добавляет: "Конечно, россияне не могут кратно увеличить объемы производства, потому что санкционная политика работает, но на определенном уровне они способны это реализовывать. Например, если говорить о высокоточных ракетах, то представитель украинского Генштаба, бригадный генерал Громов отмечал, что россияне сейчас могут производить до 100 ракет. Еще буквально 3 месяца назад мы оперировали цифрой 67 ракет в месяц. То есть фактически в полтора раза увеличился объем промышленного производства. Потенциал наращивается".

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что россияне способны производить боевые самолеты и вертолеты, но это производство – долгосрочное.

"Они не могут этого производить в большом количестве и очень быстро, — анализирует ситуацию Коваленко. — Дело в том, что почти всю авиацию они улучшали в течение десятилетий за счет оборудования иностранного происхождения. Например, тот же самолет-истребитель Су-30 использует для улучшения своих возможностей большое количество запчастей иностранного производства. К примеру, французские индикаторы на лобовом стекле".

По словам Коваленко, иностранное оборудование есть и на российских бронированных машинах, не только у авиации.

"Если не будет поставки оборудования, то у российской техники ухудшатся характеристики. Что касается производства – то это интересный вопрос . Россияне заявляют, что они, якобы, улучшают свои показатели. Говорят, что якобы вдвое увеличилось производство. Но я не вижу этого увеличения, - говорит Александр Коваленко. - Например, известно, что за первую половину 2023 года они получили две партии Су-35, одну партию Су-34 и одну партию Як-130. При этом не было передач Су-57 и МиГ-35". Они не раскрывают того, какое количество в каждой партии, но зная о том, какое количество было в прошлые годы, можно сказать, что за первую половину 2023 года они получили 10 единиц самолетов, при этом Як-130 не используется в зоне боевых действий, поэтому боевых самолетов они получили 8. Это не те объемы, которыми можно хвастаться. Например, в США производство истребителей пятого поколения превышает 130-150 единиц в год".

При этом Коваленко говорит, что у россиян достаточно большой флот авиации, не исключено, что он состоит из нескольких сотен боевых авиамашин.

"Но, конечно, не все они (авиамашины – Ред.) хорошо работают, не все имеют возможность использоваться в боевом формате. Много техники отработало свой ресурс, много нуждается в ремонте. Проблема не столько в "железе", сколько в пилотах. У них небольшое количество профессиональных пилотов. Это является большей проблемой, чем нехватка самолетов".

Сколько тысяч танков у россиян

В первые недели полномасштабного вторжения эксперты предполагали, что армия оккупантов располагает не более 3,5 тысячами современных танков. На сегодня, 17 августа, Генштаб ВСУ отчитался, что за полтора года войны ВСУ уничтожили 4329 российских танков.

" По бумагам у России вообще 17 тысяч танков. Но ведь мы должны понимать, что там есть танки еще 1940-1950-х годов. Что-то они могут использовать из этих запасов, что-то восстановить", — говорит Владислав Селезнев.

В свою очередь Александр Коваленко говорит, что в зоне боев оккупанты используют половину от того количества, которое уже уничтожили ВСУ.

"Сейчас россиянами в зоне боевых действий используется от 1,5 тысячи до 2 тысяч танков. Если говорить о потенциале, то у России осталось много танков времен СССР. Но не все они могут быть восстановлены. Они не хранились в сухом помещении, было нарушено много условий хранения", – говорит эксперт.

Ранее сообщалось, что ВСУ сбили второй за утро российский вертолет "Аллигатор" Ка-52.

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