В 55 странах вместе исполнили украинский гимн и установили мировой рекорд

В акции приняли участие беженцы, бежавшие в Европу от боевых действий.

В 55 странах вместе исполнили украинский гимн ко Дню независимости Украины. Вместе с полсотней других стран спели и в украинском доме в Роттердаме, говорится в ТСН.

Нидерландский хор украинцев выстраивается напротив веб-камеры, на экране окошка из самых отдаленных континентов. После перекликания по всему миру украинский славень преодолевает расстояние между континентами, слабый Интернет и даже застенчивость непрофессиональных исполнителей.

Рекорд зафиксирован – исполнение гимна объединило 55 стран. Но украинцы в Нидерландах на этом не останавливаются. К вечеру в центре Ротердама появляется еще и наш живой герб, который впоследствии растянулся в цепь. На полчаса все восемьсот метров ротердамского моста становятся желто-голубыми.

Напомним, что посол Украины в Ватикане раскритиковал Папу Римского, который назвал погибшую дочь российского пропагандиста "невинной жертвой войны".

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