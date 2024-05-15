В Одессе девушку якобы избили представители ТЦК: скандал получил неожиданное продолжение

14 мая страну облетело громкое заявление одесситки, которую жестоко избил представитель ТЦК. По словам девушки, даже полиция не реагировала на ее крики. Впоследствии появилась реакция правоохранителей, а позже заявление было сделано даже в Министерстве обороны. Вмешались и военные — у них по поводу инцидента своя позиция. А девушка через сутки вышла в прямой эфир, где ответила на обвинения во лжи и показала повреждения на теле.

Что на самом деле случилось, что говорит девушка и как это комментируют в полиции и Минобороны? На чьей стороне военные и как на скандальную историю реагируют рядовые украинцы, все детали рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Громкий скандал

Эти фото 14 мая облетели всю страну: избитые ноги, разбитая голова, синяк на лбу и девушка вся в крови. Так выглядела одесситка Антонина Токмакова после встречи с ТЦК. По крайней мере, именно такое потрясающее заявление сделала девушка. Она утверждала, что ее избил человек в военной форме костылем, мол, за то, что она снимала момент, когда ее товарища хотели отвезти в ТЦК.

Заявление полиции

И, собственно, ситуация за день получила безумную огласку. В областном ТЦК отреагировали на инцидент без особых подробностей, но пообещали разобраться в ситуации и наказать виновных. За девушку активно вступались в Сети, а впоследствии появилось и заявление от полиции. Там тоже принялись расследовать дело и вот только рассказали совсем другую версию произошедшего. Более того, говорят, что девушка в поле зрения правоохранителей уже была. О таком жестоком избиении в соцсетях рассказала, а вот в участок не пришла и на связь с полицией не выходит.

Высказались в МО Украины

Но и на этом история не завершилась. Отреагировали на скандал и в Министерстве обороны Украины. Там пообещали это дело держать на контроле: “По факту нанесения военнослужащим телесных повреждений гражданскому лицу Одесской специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса. Досудебное расследование проводится Главным управлением Нацполиции в Одесской области. Министерство обороны Украины контролирует расследование этого дела, оказывая полную и всестороннюю поддержку органам досудебного следствия для установления всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности”.

Заявление сделали и в оперативном командовании Юг: Руководство оперативного командования Юг обратилось в правоохранительные органы с целью установления целей и обстоятельств создания видео, а также для определения лиц и групп, в чьих интересах эти действия были совершены. Попадающие в сеть видеоматериалы работают в пользу нашего врага, направляясь на разрушение процесса мобилизации и дискредитацию военных с территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Совместные усилия с правоохранительными органами помогут выявить и остановить подобные неразрешенные действия, а также сохранить безопасность и стабильность в нашем регионе”.

"Азов" тоже высказался

Не умолчали об этой истории даже в "Азове". Начальник штаба бригады Азов Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич на позывной Тавр распространил в своем Инстаграме новые детали об Антонине Токмаковой, которые выплыли в Сети. Пользователи соцсетей подвергли сомнению подлинность справки об избиении, поскольку на ней нет печати, кроме того, внимание обратили и на то, что в справке нет ничего о ногах. А происхождение синяков, предполагают, совсем другое.

“В справке ничего нет о ногах. Да и синяки не выглядят как от побоев, а скорее как побочка употребления наркотических веществ», — говорится в сообщении.

Более того, стало известно, что Антонина регулярно попадает в поле зрения полиции . Но вот это дело по поводу домашнего насилия и насилия по признаку пола бэк фром 2022 тоже интересно. Потому что за нее Антонина не выплатила штраф и поэтому теперь имеет уголовное производство и дело по изменению административного наказания к уголовному и отбыванию наказания. Главное это вот это последнее уголовное дело этой весной. Где две женщины потерпевшие, антонина как обвиняемая. Рассмотрение дела 15.04.2024 – это последнее дело в отношении Антонины. Никакого таксиста и никакого дела по нему как потерпевшей. И из всех 15 судебных дел НИКАКОГО, где Антонина является потерпевшей. Только обвиняемая”.

Не удерживаются от этой истории и другие военные.

Что говорят другие военные?

Прокомментировать ситуацию решил и Бунятов Станислав — доброволец 24ОШБ «Айдар»: «Кратко по ситуации: Хотела свалить с ног ветерана войны на костылях, получила по голове костылем. Не думаю, что он преследовал цель разбить ей голову, но получила заслуженно. ИПСОшечка залетела на ура, главное что такие посты популярнее самых ожесточенных боев наших военных на фронте”.

Антонина обвинение отвергает

Сама же Антонина записала новое видео и отвергла все обвинения во лжи. Девушка заявила, что была в больнице, показала повреждения на теле, а также опубликовала видео с тем же таксистом, с которого все и началось.

Что пишут украинцы?

Этот инцидент получил безумную огласку в соцсетях. Украинцы возмущены, что такое происходит в стране, да еще во время войны.

Не верю полиции! Сразу протоколы появились. Какой ужас в Украине...

Как хорошо полицейские, наученные писать, фантастические рассказы, такой сюжет, аж дух захватывает, вот только почему не верится, неубедительно фантазируют.

Это просто ужас, страшный беспредел, полиция не выполняет свои функции, ТЦК и полиция систематически нарушают законы и нарушают права человека, дай бог нам дожить до мира и переизбрать власть и наказать виновных.

Также мы пытались связаться с девушкой в соцсетях, но с 14 мая Антонина на связь по состоянию на момент записи видео не вышла.

Следствие продолжается

Так кто прав, а кто виноват в этом деле и что стало настоящей причиной конфликта, выяснит следствие.

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