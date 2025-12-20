ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Десерты
Количество просмотров
341
Время на прочтение
1 мин

Быстрый десерт: как приготовить вкусняк за пять минут из двух ингредиентов и без духовки

Просто смешайте два ингредиента и получите вкуснейший десерт к чаю.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Время приготовления
17 минут
Пищевая ценность на 100 г
213 ккал
Десерт без духовки: всего 5 минут и 2 ингредиента

Десерт без духовки: всего 5 минут и 2 ингредиенты / © Pixabay

Сладкий десерт на сковороде, готовящийся буквально 5 минут. Рецептом поделились на сайте «Господинька».

Ингредиенты

йогурт
150г
мука
100г
разрыхлитель
½ ч. ложки
масло
для жарки
соль
щепотка
сахар
для обваливания

Процесс приготовления:

  1. Йогурт нужно взбить венчиком до однородности, добавить просеянную муку с солью, перемешать и всыпать разрыхлитель. Снова перемешать.

  2. Переложить получившуюся массу в кондитерский мешок.

  3. В кастрюлю или высокую сковороду влить достаточное количество растительного масла, хорошо разогреть. Выкладывать порционные шарики из мешка.

  4. Жарить их, помешивая, до золотистой корочки. Переложить еще горячие в пакет с сахаром, хорошо встряхнуть.

Приятного аппетита!

Дата публикации
Количество просмотров
341
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie