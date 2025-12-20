- Дата публикации
- Десерты
- 341
- 1 мин
Быстрый десерт: как приготовить вкусняк за пять минут из двух ингредиентов и без духовки
Просто смешайте два ингредиента и получите вкуснейший десерт к чаю.
Сладкий десерт на сковороде, готовящийся буквально 5 минут. Рецептом поделились на сайте «Господинька».
Ингредиенты
- йогурт
- 150г
- мука
- 100г
- разрыхлитель
- ½ ч. ложки
- масло
- для жарки
- соль
- щепотка
- сахар
- для обваливания
Процесс приготовления:
Йогурт нужно взбить венчиком до однородности, добавить просеянную муку с солью, перемешать и всыпать разрыхлитель. Снова перемешать.
Переложить получившуюся массу в кондитерский мешок.
В кастрюлю или высокую сковороду влить достаточное количество растительного масла, хорошо разогреть. Выкладывать порционные шарики из мешка.
Жарить их, помешивая, до золотистой корочки. Переложить еще горячие в пакет с сахаром, хорошо встряхнуть.
Приятного аппетита!