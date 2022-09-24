64-летняя Мадонна в соблазнительном наряде поцеловалась с девушкой в откровенном клипе

Американская поп-дива Мадонна поразила откровенными сценами с молодой исполнительницей Tokischa.
64-летняя Мадонна снова ошеломила публику смелым клипом. Вместе с доминиканской репершей и автором сексуального контента Tokischa певица перепела свой хит Hung Up.
В новом клипе Мадонна продемонстрировала сразу несколько смелых образов. 64-летняя исполнительница примеряла соблазнительные бюстье, коротенькие шортики и колготки в сеточку.
Кроме того, фанатов ошеломили сексуально-откровенные сцены в видео, на которых Мадонна широко раздвигала ноги, щупала Tokischa за ягодицы и даже целовалась с молодой артисткой на фоне икон.
Комментарии под премьерой певицы получились достаточно неоднозначными — кто-то в восторге от нового имиджа Мадонны, а кто-то наоборот считает, что 64-летняя артистка должна "притормозить".
- Королева Мадонна нашла себя снова!
- Мадонна, как всегда, выглядит по-королевски!
- И это крутой хит? Это дно!
- Я люблю Мадонну такой, какой она была!
Ранее Мадонна удивила своих поклонников новым образом – певица появилась с освещенными бровями и рыжими волосами.
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