64-летняя Мадонна в соблазнительном наряде поцеловалась с девушкой в откровенном клипе

64-летняя Мадонна снова ошеломила публику смелым клипом. Вместе с доминиканской репершей и автором сексуального контента Tokischa певица перепела свой хит Hung Up.

В новом клипе Мадонна продемонстрировала сразу несколько смелых образов. 64-летняя исполнительница примеряла соблазнительные бюстье, коротенькие шортики и колготки в сеточку.

Кроме того, фанатов ошеломили сексуально-откровенные сцены в видео, на которых Мадонна широко раздвигала ноги, щупала Tokischa за ягодицы и даже целовалась с молодой артисткой на фоне икон.

Комментарии под премьерой певицы получились достаточно неоднозначными — кто-то в восторге от нового имиджа Мадонны, а кто-то наоборот считает, что 64-летняя артистка должна "притормозить".

Королева Мадонна нашла себя снова!

Мадонна, как всегда, выглядит по-королевски!

И это крутой хит? Это дно!

Я люблю Мадонну такой, какой она была!

Ранее Мадонна удивила своих поклонников новым образом – певица появилась с освещенными бровями и рыжими волосами.

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