Джамала растрогала фото со своей свадьбы, где она танцует с отцом

Артистка сообщила о празднике в семье.

Украинская певица Джамала растрогала снимком с отцом, который был сделан в день ее свадьбы.

Архивным кадром с родным человеком артистка поделилась в Instagram. На фото счастливая Джамала в белом платье невесты танцевала с отцом свадебный танец.

Как сообщила артистка, в ее семье сегодня, 6 июля, праздник. У отца знаменитости юбилей. Родному человеку Джамалы исполняется 70 лет. Поэтому трогательный пост в фотоблоге исполнительница посвятила именно папе.

"70 лет тебе. Спасибо всегда. Люблю!" – написала артистка.

Джамала с отцом / Фото: instagram.com/jamalajaaa

В комментариях поклонники певицы тоже присоединились к поздравлениям. Они адресовали папе Джамалы немало приятных слов: "Лучшие пожелания папе, многия лета и здоровья", "искренне поздравляю Алима Аяровича с днем рождения, желаю крепкого здоровья", "поздравления вашему отцу, здоровья и мира".

Напомним, недавно о своем отце рассказала певица Тина Кароль. Правда, артистка во время разговора не смогла сдержать слезы. Певица призналась, что ее оскорбляет в поведении отца.

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