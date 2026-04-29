Экс-ведущий "Орла и Решки" раскрыл причины своего увольнения из шоу и заявил о давлении из-за языка
Константин Октябрьский шокировал правдой, почему его убрали с экранов.
Украинский актер Константин Октябрьский откровенно рассказал об увольнении из «Орла и Решки» и причинах своего внезапного исчезновения с экранов.
Артист поделился, что все началось с неожиданного звонка — его пригласили на кастинг популярного тревел-шоу. Ключевым условием было наличие американской визы, которую он, несмотря на сомнения, таки получил. Далее — быстрый старт и погружение в работу. Съемки, путешествия, новый ритм жизни. Казалось, это только начало большого телевизионного пути. Но уже через полгода все резко изменилось.
«Мне до этого делали там определенные замечания относительно того, что я там где-то спел на украинском… Начались эти события и что-то почувствовал, что-то меняется в политике проекта. И меня просто убрали», — отметил актер во время разговора с журналисткой Алиной Доротюк.
Константин вспоминает, что переломным моментом стал период Революции Достоинства. Команда тогда находилась на съемках в Мексике, и именно там он почувствовал холод в отношении со стороны продюсеров. После этого решение о его отстранении приняли без лишних объяснений. Более того, замену нашли почти мгновенно — место украинца занял ведущий из Москвы.
«Я думаю, что и хорошо, что я не стал суперпопулярным после Большой разницы и Орла и Решки, потому что крышу бы сорвало, крыша бы полетела», — делится Константин.
Со временем актер переосмыслил ситуацию и не считает ее поражением. Наоборот — говорит, что этот опыт стал своеобразным предохранителем от чрезмерной славы и ее последствий. Он убежден: иногда потеря — это форма защиты.
Константин Октябрьский стал известным благодаря участию в юмористических и телевизионных проектах, в частности «Большая разница». В «Орле и Решке» он проработал относительно недолго, но успел запомниться зрителям своей харизмой и иронией. Его неожиданное исчезновение тогда вызвало немало вопросов, ответы на которые актер озвучил только сейчас.
Напомним, недавно «Орел и Решка» оскандалились из-за языка и разозлили украинцев.