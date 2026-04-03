"Евровидение-2026": объявлен номер LELÉKA во втором полуфинале

LELÉKA

Представительница Украины LELÉKA выступит во втором полуфинале 70-го песенного конкурса «Евровидение-2026» с песней «Ridnym» под номером 12.

Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая в Вене, на Винер-Штадтгалле.

Организаторы обнародовали порядок выступлений всех стран. Для украинской делегации это станет очередным испытанием в борьбе за финал. Профессиональное жюри возвращается в полуфиналы впервые с 2022 года, и его оценки вместе с голосами зрителей будут определять, кто пройдет дальше.

ЛЕЛЕКА

Во втором полуфинале будут соревноваться артисты из Болгарии, Азербайджана, Румынии, Люксембурга, Чехии, Армении, Швейцарии, Кипра, Латвии, Дании, Австралии, Албании, Мальты и Норвегии. Также на сцене выступят представители Франции, Австрии и Великобритании, которые автоматически проходят в финал как страны «большой четверки» и хозяин конкурса.

Отметим, что гранд-финал 70-го «Евровидения» состоится 16 мая на Винер-Штадтгалле в Вене. Ведущими конкурса станут Виктория Сваровски и Михаэль Островски, а полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая.

