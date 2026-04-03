Звезда "Холостяка" Терен неожиданно разошелся с избранницей после 3 месяцев отношений и объяснил почему

Звезда «Холостяка-13» ветеран Александр Терен удивил причиной разрыва отношений с писательницей и литературоведом Екатериной Смачило.

О романе пары стало известно в конце 2025 года. Тогда они впервые появились вместе на публике и не скрывали симпатии. Их отношения развивались довольно стремительно, однако длились недолго. Уже зимой влюбленные решили поставить точку. По словам Терена, разрыв состоялся спокойно и без драм.

«Было много разных факторов, мы не разошлись как-то по-злому. Все было достаточно взаимно, мы поговорили спокойно. Поняли, что, наверное, лучше сейчас на этом этапе разойтись», — поделился он в интервью BLIK.ua.

Как объяснил герой реалити, одной из причин стало чрезмерное внимание со стороны публики и медиа. Постоянные упоминания в информационном пространстве создавали дополнительное давление, к которому его избранница оказалась не готова. Сам Терен сейчас сосредоточен на работе и новых целях.

«Честно говоря, времени вообще нет, даже на себя фактически. Потому что очень все распланировано — с одного события на другое, плюс актерство, репетиторство. Надо учить английский, чтобы не только сниматься в украинских фильмах, но и в других», — рассказал Александр.

Отметим, об их отношениях заговорили после совместного появления на концерте «Наймузичніша ялинка країни з alyona alyona» в столичном Дворце спорта. Тогда пара не комментировала роман напрямую, однако публичные выходы только подогревали интерес к их истории.

Напомним, недавно звезда «Школы» Лиза Василенко после романа с рэпером-россиянином со слезами рассказала об абьюзе и давлении, которое он оказывал.