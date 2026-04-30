Известный актер удивил заявлением об отношении к мобилизации: "Я же не депутат"

Константин Октябрьский / © пресслужба каналу "1+1"

Реклама

Звезда сериала «Парочка следователей» и «Крепостная», актер Константин Октябрьский, который недавно раскрыл, что развелся с женой после десяти лет брака, откровенно высказался о мобилизации, ВСУ и личной ответственности во время войны.

Актер Константин Октябрьский прокомментировал тему мобилизации и свое отношение к службе в ВСУ. Разговор коснулся не только возможных вызовов повестки, но и личных планов артиста после победы. Он отметил, что не имеет никаких специальных условий или «защиты». Также признался, что не чувствует для себя исключений из-за публичности. Отдельно актер добавил, что вопрос службы для него — это прежде всего о гражданской позиции.

«Ну, а что я какой-то особенный или неприкасаемый? Я же не депутат», — с юмором и прямотой прокомментировал ситуацию Константин в новом интервью Алины Доротюк.

Реклама

Октябрьский подчеркнул, что официального бронирования не имеет и не рассматривает себя как человека с привилегиями. По его словам, он не отграничивает себя от других граждан в вопросе защиты страны. Актер также отметил, что в случае получения повестки не будет уклоняться от выполнения долга. Для него это вопрос принципа, а не статуса.

Параллельно артист рассказал о своих планах на послевоенное время и то, что больше всего хочет успеть сделать. Он признается, что из-за плотного графика работы мало путешествовал по Украине. Именно поэтому сейчас для него особенно важно открыть страну заново — не только как актер, а как обычный путешественник.

Главное желание актера — чтобы война завершилась и появилась возможность наконец увидеть красоту собственной страны. Константин признается, что из-за плотного рабочего графика раньше почти не путешествовал по Украине. Он также добавляет, что никогда не был в Карпатах и хочет вернуться в освобожденный Крым. В разговоре актер подчеркнул, что относится к теме ответственно. В то же время признает: каждый должен быть готовым к различным сценариям в нынешних условиях.

Напомним, недавно Константин Октябрьский, который является также экс-ведущим «Орла и Решки», раскрыл причины своего увольнения из шоу и заявил о давлении из-за языка.

Реклама

Новости партнеров