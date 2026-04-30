Відомий актор здивував заявою про ставлення до мобілізації: "Я ж не депутат"

Костянтин Октябрський / © пресслужба каналу "1+1"

Реклама

Зірка серіалу «Парочка слідчих» та «Кріпосна», актор Костянтин Октябрський, який нещодавно розкрив, що розлучився з дружиною після десяти років шлюбу, відверто висловився про мобілізацію, ЗСУ та особисту відповідальність під час війни.

Актор Костянтин Октябрський прокоментував тему мобілізації та своє ставлення до служби в ЗСУ. Розмова торкнулася не лише можливих викликів повістки, а й особистих планів артиста після перемоги. Він наголосив, що не має жодних спеціальних умов чи «захисту». Також зізнався, що не відчуває для себе винятків через публічність. Окремо актор додав, що питання служби для нього — це передусім про громадянську позицію.

«Ну, а що я якийсь особливий чи недоторканий? Я ж не депутат», — з гумором і прямотою прокоментував ситуацію Костянтин у новому інтерв’ю Аліни Доротюк.

Реклама

Октябрський підкреслив, що офіційного бронювання не має і не розглядає себе як людину з привілеями. За його словами, він не відмежовує себе від інших громадян у питанні захисту країни. Актор також зазначив, що у разі отримання повістки не ухилятиметься від виконання обов’язку. Для нього це питання принципу, а не статусу.

Паралельно артист розповів про свої плани на післявоєнний час і те, що найбільше хоче встигнути зробити. Він зізнається, що через щільний графік роботи мало подорожував Україною. Саме тому зараз для нього особливо важливо відкрити країну заново — не лише як актор, а як звичайний мандрівник.

Головне бажання актора — щоб війна завершилася і з’явилася можливість нарешті побачити красу власної країни. Костянтин зізнається, що через щільний робочий графік раніше майже не подорожував Україною. Він також додає, що ніколи не був у Карпатах і хоче повернутися до звільненого Криму. У розмові актор підкреслив, що ставиться до теми відповідально. Водночас визнає: кожен має бути готовим до різних сценаріїв у нинішніх умовах.

Нагадаємо, нещодавно Костянтин Октябрський, який є також ексведучим «Орла і Решки», розкрив причини свого звільнення з шоу та заявив про тиск через мову.

Реклама

Новини партнерів