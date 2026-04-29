Відомий український актор розлучився з дружиною після десяти років шлюбу: "Десь недопрацьовував"

Костянтин Октябрський з ексдружиною / © instagram.com/konstantin_oktyabrskyy

Відомий український актор Костянтин Октябрський зізнався, що розлучився з дружиною Самірою після десяти років шлюбу.

Виконавець однієї з ролей у серіалі «Парочка слідчих» на «1+1 Україна» поділився особистим у відвертому інтерв’ю Аліні Доротюк. За його словами, ініціаторкою розриву стала ексобраниця Саміра, а рішення визрівало тривалий час. Актор розповів, що у шлюбі вони виховували двох синів — Роберта та Матвія, і попри розставання він зберігає велику повагу до колишньої дружини.

«У нас двоє синів: Роберту зараз десять, Матвію — вісім. Навіть зараз я дуже багато чим їй завдячую. Вона мудра, добра, розумна. Коли я будував карʼєру, вона була вдома, займалась дітьми. Я її дуже поважаю та ціную», — зазначив Октябрський.

Водночас артист не приховує, що частково бере відповідальність за розрив на себе: «Мабуть, десь я недопрацьовував. Не давав того, що вона заслуговувала».

Як з’ясувалося, їхня історія загалом була непростою. За словами актора, вони з Самірою двічі офіційно одружувалися. За десять років стосунків пара вже переживала розлучення, після якого знову зійшлася і вдруге оформила шлюб.

Втім, 2025 року вони знову розійшлися, а вже у січні 2026-го актор отримав офіційні документи про розлучення. Ініціаторкою виступила Саміра. Октябрський пояснив, що цього разу причиною стала глибока криза у стосунках. При цьому він підкреслив, що жодних зрад у їхній історії не було. Актор відверто розповів, що для родини справжнім випробуванням стали фінансові труднощі, проблеми зі здоров’ям і нестабільність у роботі.

Попри розлучення, колишнє подружжя зуміло зберегти теплі стосунки й надалі разом виховуватиме дітей, які залишаються для них головним пріоритетом.

Костянтин Октябрський з дітьми / © instagram.com/konstantin_oktyabrskyy

До слова, глядачі можуть бачити Костянтина Октябрського на екрані у нових серіях «Парочка слідчих», де його герой також проходить через непрості життєві випробування.

