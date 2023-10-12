Камалия похвасталась необычным урожаем со своего сада: "Очень полезно для сердца"

Артистка отметила, что в этом году осень щедра на урожай.

Украинская певица Камалия похвасталась необычными ягодами, которые уродились в ее саду.

Исполнительница в Instagram опубликовала видео, где в джинсовом костюме показала свой урожай. В частности, у артистки обильно уродились плоды боярышника. Камалия подчеркнула, что эти ягоды очень полезны для здоровья, а особенно для сердца. Правда, певица предостерегла, что употреблять их нужно в свежем виде, иначе не будет толку.

"Какая щедрая украинская осень! Это у меня боярышник! Растет в моем саду. Он очень полезен для сердца, очень вкусен. Вот такие маленькие ягоды, очень сладкие. Помогает боярышник сердцу, когда его ешь в свежем виде", — поделилась Камалия.

Певица Камалия показала, что в ее саду в этом году уродилось

В комментариях поклонники подтвердили слова артистки. Фанаты Камалии отметили, что боярышник действительно вкусен и полезен. Кроме того, пользователи написали немало комплиментов исполнительнице относительно ее внешнего вида.

Да, боярышник вкусный и полезный!

Какая вы красавица!

Еще боярышник успокаивает нервы!

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк похвасталась щедрым урожаем. Правда, знаменитость показала отцовский огород.

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