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Камалия сняла подросших дочерей и мужа-миллиардера в новом клипе

Камалия сняла подросших дочерей и мужа-миллиардера в новом клипе

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
119
Время на прочтение
1 мин
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Камалия сняла подросших дочерей и мужа-миллиардера в новом клипе

Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Артистка готовит к выпуску видео на патриотическую песню.

Украинская певица Камалия заинтриговала поклонников новой видеоработой.

Исполнительница готовит к выпуску свежий клип на патриотическую композицию. Пока артистка держит в секрете название трека, впрочем, очень скоро пообещала его премьеру.

Между тем, чтобы подогреть интерес фанатов к грядущей песне и клипу, Камалия опубликовала несколько фрагментов со съемок. Из кадров ясно, что в видео снялась семья исполнительницы – муж, пакистанский миллиардер Мохаммад Захур и их дочери, близнецы Арабелла и Мирабелла.

Также Камалия частично пустила фанатов в закулисье съемочного процесса и показала, как снимался клип. Так, в ролике певица исполняет песню, а тем временем режиссер видео Елена Винярская отдает команды артистке, чтобы вышел лучший кадр.

Напомним, не так давно Камалия вместе с дочками посетила детскую больницу Охматдет, где приняла участие в праздничном концерте ко Дню святого Николая вместе с Максом Барских.

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Дата публикации
Просмотры
119
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