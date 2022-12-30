На территории Беларуси упала ракета: как на это отреагировали в Кремле

В России без расследования "установили", что ракета, конечно, принадлежит Украине.

В Кремле истерически отреагировали на падение ракеты в Брестской области Белоруссии. Спикер российского президента Дмитрий Песков сказал, что этот инцидент вызывает у РФ "крайнюю обеспокоенность".

Об этом пресс-секретарь Путина сказал во время брифинга в субботу, 30 декабря, пишут пропагандистские СМИ.

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"Инцидент с украинской ракетой в Белоруссии вызывает крайнее беспокойство в Кремле", — ответил Песков.

Напомним, в четверг, 29 декабря, во время крайней массированной атаки России ракета якобы упала на территорию Беларуси. Государственное информационное агентство "Белта" быстро назвало ракету украинской. По информации местных изданий, ракета была обнаружена в Ивановском районе Брестской области в поле.

В Командовании Воздушных сил ВСУ, комментируя инцидент, сообщили, что вскоре украинская сторона проведет объективный контроль ситуации.

В Минобороны Украины подчеркнули, что готовы присоединиться к расследованию. В оборонном ведомстве считают, что падение ракеты на территории Беларуси во время массированного удара может стать российской провокацией, чтобы втянуть эту страну в войну.

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