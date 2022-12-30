На території Білорусі впала ракета: як на це відреагували у Кремлі

У Росії без розслідування "встановили", що ракета, звичайно, належить Україні.

У Кремлі істерично відреагували на падіння ракети у Брестській області Білорусі. Речник російського президента Дмитро Пєсков сказав, що цей інцидент викликає у РФ "крайнє занепокоєння".

Про це прессекретар Путіна сказав під час брифінгу у суботу, 30 грудня, пишуть пропагандистські ЗМІ.

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"Інцидент з українською ракетою в Білорусії викликає крайнє занепокоєння у Кремлі", - відповів Пєсков.

Нагадаємо, у четвер, 29 грудня, під час крайньої масованої атаки Росії ракета нібито впала на територію Білорусі. Державне інформаційне агентство "Белта" швидко назвало ракету українською. За інформацією місцевих видань, ракета була знайдена в Іванівському районі Брестської області у полі.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ, коментуючи інцидент, повідомоли, що невдовзі українська сторона проведе об'єктивний контроль ситуації.

У Міноборони України наголосили, що готові долучитися до розслідування. В оборонному відомстві вважають, що падіння ракети на території Білорусі під час масованого удару може бути російською провокацією, щоб втягнути цю країну у війну.

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