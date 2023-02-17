Настя Каменских впервые за долгое время обратилась к Потапу публично

Артистка дала понять, до сих пор ли они с рэпером вместе.

Личная жизнь украинских звездных супругов Насти Каменских и Потапа в последнее время очень волнует их поклонников.

Начали даже распространяться слухи, что знаменитости больше не вместе. Поводом для сплетен стало то, что супруги перестали делиться общим контентом, а в День всех влюбленных Каменских не поздравила мужа, хотя Потап Насте посвятил пост в соцсетях.

Впрочем, исполнительница развеяла слухи о разводе новой сторис в своем Instagram. Каменских разместила ссылку на новый трек Потапа "Волонтер". В описании рэпер попросил поддержать добровольческий батальон "Добробат".

Каменских поддержала мужа своим постом: "С премьерой, Потап. Песня о невероятно важных и сильных людях – наших волонтерах", — написала артистка и сопроводила текст сердечком.

Настя Каменских поддержала премьеру Потапа / Фото: instagram.com/kamenskux

Кстати, фаны Потапа положительно оценили его новую музыкальную работу: "Молодец, Потап, клип и крутая песня", "понравилась песня", "Вступайте в "Добробат", будет о вас петь Потап!".

Напомним, недавно Настя Каменских впервые после длительного затишья вышла на связь с фанами и сообщила, где находится и чем занимается.

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