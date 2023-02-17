Настя Каменських вперше за довгий час звернулася до Потапа публічно

Артистка дала зрозуміти, чи досі вони з репером разом.

Особисте життя українського зіркового подружжя Насті Каменських і Потапа останнім часом дуже хвилює їхніх шанувальників.

Почали навіть ширитися чутки, що знаменитості більше не разом. Приводом для пліток стало те, що подружжя перестало ділитися спільним контентом, а у День всіх закоханих Каменських не привітала чоловіка, хоча Потап Насті присвятив пост у соцмережах.

Втім, виконавиця розвіяла чутки про розлучення новою сторіз у своєму Instagram. Каменських розмістила посилання на новий трек Потапа "Волонтер". В описі репер попросив підтримати добровольчий батальйон "Добробат".

Каменських підтримала чоловіка своїм постом: "З прем'єрою, Потапе. Пісня про неймовірно важливих і сильних людей – наших волонтерів", - написала артистка і супроводила текст сердечком.

Настя Каменських підтримала прем'єру Потапа / Фото: instagram.com/kamenskux

До речі, фани Потапа позитивно оцінили його нову музичну роботу: "Молодець, Потапе, кліп і пісня крута", "сподабалася пісня", "Вступайте в "Добробат", буде про вас співати Потап!".

Нагадаємо, не так давно Настя Каменських вперше після тривалого затишшя вийшла на зв'язок з фанами і повідомила, де перебуває та чим займається.

Читайте також: