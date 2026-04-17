Наталья Могилевская впечатлила успехами старшей дочери в популярном виде спорта

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народная артистка Наталья Могилевская откровенно рассказала о достижениях в обучении своей старшей дочери, 14-летней Мишель.

В разговоре с ведущей проекта "Наодинці с Гламуром" на музыкальной премии YUNA Могилевская поделилась, какие уже достижения имеют ее две дочери - Мишель и Соня.

"Младшая еще ходит в садик, но очень уж сообразительная. Но вот старшая меня просто поражает. Она у меня вызывает такое уважение. И я за нее спокойна. Во-первых, у нее очень чистое и сильное сердце, а во-вторых, она имеет такой характер, что мне иногда немного страшно с ней. У нее такая сила, моя сила. Она сейчас занимается легкой атлетикой, в профессиональном заведении, где действительно рождаются чемпионы. И она уже занимает призовые места – от первого до третьего. Серьезный ребенок", – откровенно поделилась певица в разговоре с Анной Севастьяновой.

Наталья Могилевская на YUNA 2026 / © Пресс-служба премии YUNA

Кстати, со своими дочками знаменитость до сих пор ни разу не появлялась на красных дорожках, и в соцсетях не показывает их лиц, чтобы уберечь от лишнего внимания. Также, по словам певицы, действительно с появлением дочерей в ее жизни она очень изменилась: "Если раньше я была огонь, то сегодня я действительно стала и огонь, и вода. И дети меня меняют, и муж занял в моем сердце мужскую позицию, что я смогла наконец расслабиться".

