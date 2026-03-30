Победители "Евровидения-2024" во второй раз приехали в Киев и встретились с известной украинской звездой

Nemo / © instagram.com/nemothings

Победители «Евровидения-2024» Nemo во второй раз приехали в Киев во время полномасштабного вторжения.

В столице звезды уже успели встретиться с украинской певицей Jerry Heil. Артистка поделилась видео в TikTok, где шутливо рассказала, что обещала иностранным гостям билеты на свой концерт, однако их уже раскупили. В ответ Nemo отметили, что все равно уже приехали в Украину.

Но Jerry Heil загадочно намекнула на альтернативное решение. Поэтому вероятно, артисты могут появиться прямо на сцене ее первого сольного концерта во Дворце спорта, который состоится уже скоро, 4 апреля.

Jerry Heil и Nemo

«Мы ни на что не намекаем», — подогрела интерес певица.

К слову, это уже не первый визит Nemo в столицу. Осенью 2025 года они выступали в Киеве и презентовали альбом Arthouse. Тогда артисты также пережили массированный обстрел и провели ночь в укрытии. Сама же Jerry Heil неоднократно появлялась со своими друзьями Nemo: как на сцене, так и в дуэтах.

