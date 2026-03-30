Продюсер "Орла и Решки" на фоне скандала шокировала заявлением о русском языке: "Для людей со вкусом"

Известный продюсер Нателла Крапивина резко отреагировала на критику языковой политики проекта «Орел и Решка», чем вызвала громкий скандал среди украинской аудитории в соцсетях шоу.

Волна возмущения вспыхнула после перезапуска формата «Орел и Решка. По блату». По замыслу, участие в шоу можно получить за значительную сумму — речь идет о десятках тысяч евро. Параллельно официальные страницы проекта начали вести на русском языке. Это вызвало резкую реакцию украинских пользователей и публичных лиц. Среди тех, кто отреагировал, была блогер и общественный деятель Елена Мандзюк.

«Этот продукт к вам никакого отношения не имеет. Он сделан для людей с хорошим вкусом. И, кстати, все выпуски просто на языке оригинала. Перевод доступен в настройках», — заявила продюсер шоу Крапивина.

Комментарий Нателлы Крапивиной под постом Елены Мандзюк

Слова продюсера только усилили дискуссию. В ответ Мандзюк публично раскритиковала такую позицию и подчеркнула, что игнорирование украинского языка неприемлемо. Елена обратила внимание, что пользоваться переводчиком важно именно команде проекта, чтобы проявить базовое уважение к аудитории.

«Есть ответ от продюсера. Если коротко, они все клали на украинский язык, а именно, „если вам не нравится вся московитая коммуникация на официальной странице, то пользуйтесь переводчиком“. И еще, по словам Нателлы Крапивиной, русское г*вно только для людей со вкусом. Ну так сами его и ешьте, а не тяните в Украину», — возмутилась Мандзюк.

Пост Елены Мандзюк

В Сети также вспомнили предыдущие заявления и деятельность продюсера. Пользователи отметили ее связи с российским рынком и проживание за рубежом. Отдельно вспомнили старое сообщение начала полномасштабной войны, где она называла себя патриоткой двух стран.

Пост Нателлы Крапивиной

Напомним, ранее в скандале также упоминали бывшего ведущего шоу Андрея Беднякова. «Орел и Решка» разозлили украинцев из-за языкового вопроса.