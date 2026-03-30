Притула резко отреагировал на критику мужа-военного Ефросининой: "Смотрите Вадиков дальше"

Сергей Притула, Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

Украинский общественный деятель Сергей Притула высказался о муже ведущей Маши Ефросининой — военном Тимуре Хромаеве — после недавнего скандала.

Так, волна хейта поднялась после интервью мужа певицы Оли Поляковой — бизнесмена Вадима Буряковского, который назвал Хромаева «мажором, который палец о палец не ударил». Впоследствии сама Полякова публично извинилась перед подругой и подчеркнула, что не разделяет мнение своего избранника.

В то же время на защиту Хромаева стал и Притула. Волонтер в Threads после появления военного на фото с Владимиром Зеленским в ОАЭ прокомментировал его службу. Звезда упрекнул некоторых хейтеров в неоправданных нареканиях в сторону военного. И к тому же вспомнил скандальное интервью Вадима Гордону.

«И тут вдруг овердохр*на людей поняли, что Тимур Хромаев не ряженый. Ну, с прозрением, зайчики. Жаль, что не слышите раньше времени. Смотрите Вадиков дальше, там вас не намахают», — резко написал ведущий.

В комментариях началась неоднозначная дискуссия относительно слов Сергея и засыпали его гневными комментариями. Однако некоторые, в частности коллеги Притулы, наоборот поддержали его позицию.

Это потому что он в Саудовскую Аравию ездит? Вы действительно считаете наше население такими имб*цил*ми, что достаточно выбросят фотку человека с президентом и все — это будет доказательством хоть чего-то на свете?

А высказывал ли Вадик свою позицию относительно того, действительно ли Тимур Хромаев проходит службу? Вроде нет. Точнее точно нет. Там было немного о другом, Сергей

«Спасибо, что написал, Сергей» — Маричка Падалко

Напомним, недавно Сергей Притула признался, в каком ВУЗе учится его 17-летний сын Дмитрий. Волонтер также признался, готов ли юноша поступить в ВСУ.