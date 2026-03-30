Самая масштабная атака на Одессу: ищут семью мальчика, потерявшего маму и дом

В ночь на 28 марта Одесса подверглась одной из самых мощных атак по жилищному фонду города. Фиксируют более тысячи выбитых окон, есть многочисленные повреждения домов. Впрочем, больше всего одесситы озабочены судьбой мальчика, у которого россияне забрали дороже всего — маму.

Об этом в эфире «Ранок.LIVE» сообщила депутат горсовета Светлана Осауленко.

Ребенок потерял маму и дом

Она также рассказала о трагической судьбе оставшегося сиротой второклассника. Мальчик находится в больнице с травмой ноги, его состояние стабильное. Однако самое страшное, что он лишился мамы. У него больше нет самого родного человека и дома, но он еще не знает трагедии. Местные жители приносят одежду, игрушки и средства гигиены. С ребёнком работают психологи.

«Дивитсия в глаза еще улыбающемуся мальчику он берет в руки эту машинку и радуется… Оставшийся без мамы, без жилья… По всей Одессе ищут родственников мальчика. Это очень болезненная история», — отметила Осауленко.

В соцсетях одесситы пытаются найти родственников мальчика. Предварительно установлен контакт с отцом, не проживавшим с семьей.

«Мальчик находится в больнице. Его состояние абсолютно нормальное, у него только поврежденная нога. Ребёнок уже может идти домой. Но идти ребенку некуда. Это самое страшное», — высказалась депутат.

Удар по Одессе — что известно

В субботу, 28 марта, армия РФ массированно атаковала Одессу беспилотниками. Сначала сообщалось о четверых пострадавших. Есть значительные разрушения.

Российский ударный беспилотник «Шахед» попал в роддом в Одессе во время ночной атаки 28 марта. В результате удара повреждена крыша медучреждения. На момент удара в здании находились роженицы, медперсонал и 19 младенцев. Медики оперативно эвакуировали всех пациентов до укрытия. К счастью, пострадавших в роддоме нет.

Позже количество пострадавших из - за обстрела Одессы возросло до 16 человек . Двое, к сожалению, погибли.